الاكتئاب القاتل الصامت.. كيف تساعد شخصا مكتئبا فى محيطك؟

كتبت مروة محمود الياس

الكثير من الأشخاص يعانون حالة إكتئابية عابرة، يمرون بها بين الحين والآخر، ولكن الإصابة بالإكتئاب أمر مختلف، فله من الأعراض والعلامات والشروط ما يجعله مرضا يجب محاربته وعلاجه.

نشر موقع life span تقريرا مطولا أوضح فيه خطورة الاكتئاب والإصابة به، مشبها إياه بالحفرة، التى يقع فيها الإنسان ولابد من مساعدته، ويؤثر هذا المرض المزعج على قدرة الإنسان ونفسيته وسلامته، فضلا عن قدرته على القيام بالمهام الحياتية اليومية العادية.

ويوضح التقرير أن أبرز علاماته تظهر بفقدان الشخص رغبته فى القيام بأى مجهود، يتعرقل أمام أبسط الأشياء، يعانى حالة من الكآبة والحزن والوسواس والشعور بعدم الرغبة فى أى شئ لأيام متواصلة تتخطى الأسبوعين، تتأثر طريقة تفكير الإنسان بشكل غير صحى، تغيرات ظاهرة فى الشهية والحالة المزاجية، والتغيرات فى التعامل مع المشكلات.

ويقدم التقرير نصائح لمساعدة شخص في محيطك يعانى هذا الاضطراب، من أبرزها، أن هذا الاضطراب يمكن السيطرة عليه من خلال التقدم للعلاج مبكرا وكلما كانت الأعراض خفيفة، فهو من أكثر الاضطرابات القابلة للعلاج ويمكن التخلص منها عند رغبة الشخص فى ذلك مع تهيئة بيئة محيطة هانئة له، ودعم من أفراد عائلته ومحيطه، فضلا عن دعمه وتحمله وقت اكتئابه.

يمكنك مساعدة مريض الاكتئاب لإقناعه بالعلاج السلوكي المعرفى، الذي يعزز من تخلصه دون أدوية فى معدم الحالات من الاكتئاب تماما ، ولذلك فإن الاستمرارية فى الجلسات تساعد على الاستشفاء

إقناع مريض الاكتئاب بالعلاج الدوائى فى حال قرر الطبيب المعالج له ذلك، فهذه الأدوية تعمل على تغيير كيميا الدماغ ما يساعد على التخلص من الشعور بالاكتئاب والحزن وانعدام الراحة.

كلما استمعت لمريض الاكتئاب كلما كان علاجه بشكل أسرع وأكثر فعالية، فدعمه بهذه الطريقة، واذا رأيت علامات ورغبات انتحارية أو علامات عنف زائد تواصل مع طبيبه على الفور.