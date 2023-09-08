طوق نجاة.. استشارى يوضح بروتوكول علاج الاكتئاب ومحاولات إيذاء النفس

كتبت نهير عبد النبى

نتيجة الضغط العصبى والمشاكل التى قد نتعرض لها سواء فى الحياة اليومية أو الدراسة أو العمل يعيش البعض حالة من الاكتئاب الحاد والحزن الشديد وقد يصل الأمر لإيذاء النفس فى بعض الأحيان، وهنا لا بد من التدخل السريع لعلاج الحالة.

وفى هذا السياق قال الدكتور جمال فرويز استشارى الصحة النفسية: " أن التدخل السريع لإنقاذ المريض النفسى الذي يعانى من الاكتئاب الحاد او محاولات إيذاء النفس خطوة جيدة وسيتم التعافى بشكل سريع ، ففى كل مستشفيات الصحة النفسية ما يسمى بـ "بروتكول علاج الشخص الذي يحاول إيذاء نفسه بسبب الاكتئاب الحاد ".

وأضاف، ويكون هذا العلاج فى غرفة مخصصة للمريض ولها شروط معينة ومنها:

-أن تكون الغرفة خالية من أى سبل الإيذاء النفسى سواء " الكهرباء ، والاسلاك، ، والألات الحادة وغيره".

-على حسب جنس المريض لا بد من وجود ممرض فى حالة كان المريض ذكر أو ممرضة إذا كانت المريضة سيدة ، يلازم المريض 24 ساعة فى اليوم ولا يفارقه أبدا.

-بعض الحالات تتطلب جلسات كهرباء المخ ولكن بعد موافقة المجلس الأعلى للصحة النفسية.

وتابع فرويز "، أن أعلى نسب محاولة إيذاء النفس فى العالم تكون فى سن المراهقة ، وغالبا الشخصيات العصبية التوترية ، عندما يتعرضون لأى ضغوطات سواء فى الدراسة، العلاقات، لا يتحملون الضغط وأول شئ يفكرون فيه هو إيذاء النفس".

واستكمل حديثه قائلا،" أن هناك بعض الأمراض والمشاكل النفسية قد تزيد من خطر إيذاء الشخص لنفسه ومنها"الاكتئاب الوجدانى ، الهلاوس السمعية ، الوسواس القهرى".

وانهى حديثه قائلا" إذا كان فى محيطك شخص يعانى من الاكتئاب أو الضغط العصبى والتوتر وغيرها من المشاكل النفسية، ينصح بالقرب منه ومساعدته فى العلاج وتشجيعه على الذهاب لطبيب نفسى".