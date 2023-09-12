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الأرصاد: غطاء سحابى يحجب أشعة الشمس وأمطار متفاوتة الشدة بشمال البلاد

الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 10:24 ص
الأرصاد: غطاء سحابى يحجب أشعة الشمس وأمطار متفاوتة الشدة بشمال البلاد طقس سئ - العاصفة دانيال
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أجواء ممتعة على شمال البلاد وغطاء سحابى يعمل على تقليل ساعات ظهور أشعة الشمس كما تنشط الرياح التى تعمل تقليل الإحساس بحرارة الطقس. 
 
يأتى ذلك تزامنا مع تأثير بقايا العاصفة دانيال على مصر، بحالة من حالات عدم الاستقرار بالأحوال الجوية وتعرض البلاد لنشاط رياح مثيره للرمال والأتربة ببعض المناطق وأمطار متفاوتة الشدة تمتد للقاهرة الكبرى.
 
وأشارت هيئة الأرصاد إلى أنه من المتوقع اليوم سقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى. 
 
 ويسود اليوم طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. 
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم  الثلاثاء: القاهرة العظمى 33  درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة  والصغرى  29 درجة.
 
يذكر أن الانقلاب الصيفي هذا العام 2023م حدث عند الساعة (5:59) مساءً بتوقيت القاهرة الصيفي الأربعاء 21 يونية، ويبلغ طول فصل الصيف هذا العام 93 يوماً و 13 ساعة 52 دقيقة.
 
 
 
 

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