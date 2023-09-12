وأكدت منار غانم - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء، أن محافظة القاهرة والسواحل الشمالية تشهد حالية سقوط أمطار متوسطة إلى متفاوتة الشدة، فيما شهدت الإسكندرية من مساء أمس أمطارا غزيرة ومتفوتة الشدة، ومستمرة حتى الآن في بعض المناطق.

وأشارت إلى أن "دانيال" عاصفة استوائية دخلت ليبيا منذ يومين وسجلت سرعة الرياح فيها نحو 80 كيلو في الساعة، حيث قد فقدت معظم قوتها بعد وصولها لليابسة في ليبيا ولذلك يكون تأثيرها مختلف تماما على الأراضي المصرية على نحو أخف بكثير.

ووجهت الدكتورة منار غانم نصائح للمواطنين بتجنب السفر في توقيتات إثارة الرمال وسقوط الأمطار الغزيرة حفاظا عليهم من انخفاض مستوى الرؤية.