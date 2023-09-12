اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 11:03 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

الأرصاد: الخميس استقرار فى الأحوال الجوية ومعدلات درجات الحرارة طبيعية

الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 10:19 م
الأرصاد: الخميس استقرار فى الأحوال الجوية ومعدلات درجات الحرارة طبيعية الهيئة العامة للأرصاد الجوية
كتب الأمير نصرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الاعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن المنخفض الجوى وبقايا العاصفة دانيال أثرت على بعض المناطق بالقاهرة، وقد تحرك الإعصار من الغرب للمناطق الداخلية، حيث رأينا نشاط أتربة أدت لانخفاض الرؤية وسقوط أمطار متوسطة على بعض المحافظات.
 
وأضافت منار غانم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على قناة dmc، أنه متوقع استمرار فرص سقوط الأمطار، وغدا سيتحرك المنخفض الجوى للمناطق الشرقية، كما ستقل غدا شدة المنخفض وسيتلاشى الخميس تماما.
 
ولفتت منار غانم إلى أن بعد غد الخميس ستكون معدلات الحرارة طبيعية واستقرار تام فى الأحوال الجوية، وعلينا متابعة النشرات الجوية قبل الخروج من المنزل، ومع سقوط الأمطار يجب أن تكون القيادة بهدوء والابتعاد عن أعمدة الإنارة والمبانى المتهالكة.
 
 
 

الطقس

الارصاد

الاحوال الجويه

اعصار دانيال

درجة الحرارة

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

الأرصاد الجوية: منخفض دانيال فقد سرعته وقوته بمجرد دخوله اليابسة

الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 08:09 م

الأرصاد الجوية: انتظروا سقوط الأمطار على القاهرة خلال الأسبوع الجارى.. فيديو

الأحد، 10 سبتمبر 2023 05:00 م

متحف هيئة الأرصاد الجوية شاهد على تاريخ من الرصد الجوى.. ننشر وثائق تاريخية لتدوين الطقس منذ أيام محمد على والخديوى إسماعيل.. صور نادرة للملك فاروق من ميدان المرصدخانة بالعباسية وقرارات تاريخية موقعة بخط يده

الأحد، 10 سبتمبر 2023 08:00 ص

أهم الأخبار العربية والعالمية حتى الظهيرة.. الاحتلال يصيب شابا بالرصاص فى بيت لحم.. العالمية للأرصاد الجوية: الأشهر الـ3 الماضية كانت الأكثر سخونة على الإطلاق.. زلزال بقوة 6.5 درجة يضرب منطقة قرب سواحل شيلى

الخميس، 07 سبتمبر 2023 12:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة