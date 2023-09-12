الأرصاد: الخميس استقرار فى الأحوال الجوية ومعدلات درجات الحرارة طبيعية

كتب الأمير نصرى

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الاعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية ، إن المنخفض الجوى وبقايا العاصفة دانيال أثرت على بعض المناطق بالقاهرة، وقد تحرك الإعصار من الغرب للمناطق الداخلية، حيث رأينا نشاط أتربة أدت لانخفاض الرؤية وسقوط أمطار متوسطة على بعض المحافظات.

وأضافت منار غانم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على قناة dmc، أنه متوقع استمرار فرص سقوط الأمطار، وغدا سيتحرك المنخفض الجوى للمناطق الشرقية، كما ستقل غدا شدة المنخفض وسيتلاشى الخميس تماما.

ولفتت منار غانم إلى أن بعد غد الخميس ستكون معدلات الحرارة طبيعية واستقرار تام فى الأحوال الجوية، وعلينا متابعة النشرات الجوية قبل الخروج من المنزل، ومع سقوط الأمطار يجب أن تكون القيادة بهدوء والابتعاد عن أعمدة الإنارة والمبانى المتهالكة.