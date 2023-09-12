اليوم السابع
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طقس الأربعاء.. حار بأغلب الأنحاء وتوقعات بسقوط أمطار.. إنفوجراف

الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 03:47 م
طقس الأربعاء.. حار بأغلب الأنحاء وتوقعات بسقوط أمطار.. إنفوجراف طقس الأربعاء

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأربعاء، استمرار الانخفاض فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء،  ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الطقس
الطقس

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يشهد غدا نشاط رياح على بعض المناطق، وفرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانا على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء، وفرص أمطار خفيفة على الوجه البحرى ، وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة على القاهرة الكبرى.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأربعاء: القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 38 درجة  والصغرى  29 درجة.

 


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