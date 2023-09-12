الأرصاد الجوية: منخفض دانيال فقد سرعته وقوته بمجرد دخوله اليابسة

ماجد تمراز

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن منخفض دانيال بدا في البحر المتوسط، وضرب تركيا الأسبوع الماضي، ثم انتقال إلى ليبيا، واستمر على مدار يومي السبت والأحد، وسَبب في سيول وفيضانات كبيرة، وبدأ مساء أمس في الاتجاه إلى الحدود الغربية المصرية.

وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع على قناة الحياة: "أثر منخفض دانيال على منطقة السلوم ومطروح وسيوة، بأمطار متوسطة الشدة، وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، وكانت التحذيرات أكبر من المتوقع، حتى يوم الاستعدادات أكبر، لترفع كل المحافظات درجة الاستعداد القصوى".

وقالت: "الإعصار بمجرد دخوله على اليابس، فقد سرعته وحركته، فقلت سرعة الرياح، فبعد أن وصلت إلى 80 كيلو متر على الساعة في ليبيا، وصلت في مصر إلى 40 كيلو متر على الساعة، فسببت رياح محملة بالأتربة كما نراها الآن".

وتابعت: "المنخفض الجوي عندما يتكون على مسطحات مائية، يستمد طاقته من حرارة المياه، وبالتالي كان تأثيره كبيرا على ليبيا، لأن القيم الضغطية انخفضت داخل المنخفض، مما أدى لسحب رعدية على ليبيا، فالأمطار كانت شديدة الحرارة، حتى أنها وصلت على مدينة البيضاء إلى 414 ملي، وهو رقم معدل سنوي لدولة، لذلك لا يوجد أي استعدادات في الدنيا يمكنها أن تستوعب ذلك".