وأفادت النتائج (التي نشرتها دائرة الشئون الخارجية التابعة للاتحاد الأوروبي عبر موقعها الرسمي قبل ساعات قليلة) أن هناك دعمًا ساحقًا بين الأوروبيين، للتدابير المتخذة خلال العام الماضي لحماية المستهلكين والشركات من تقلبات أسعار الطاقة، فضلاً عن الإجراءات الرامية إلى تعزيز أمن الطاقة والتحول الأخضر، كما أن هناك إجماع كبير بين مواطني الاتحاد الأوروبي لصالح تعزيز صناعة التكنولوجيا النظيفة لمزيد

من القدرة التنافسية، بالإضافة إلى الإجراءات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي ردًا على العمليات الروسية في أوكرانيا.

وذكرت أن 86% من المُستطلع آراؤهم يرون أنه كان من المهم اتخاذ مبادرات على المستوى الأوروبي للحد من التأثير المباشر لارتفاع أسعار الطاقة، على المستهلكين والشركات خلال العام الماضي وكان أكثر من ثمانية من كل 10 لديهم هذا الرأي حول تعزيز الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية (86%)، وتسهيل الشراء المشترك للغاز من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لضمان أمن الإمدادات (82%) وبناء شراكات مع الجهات الفاعلة العالمية الأخرى مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة واليابان وأستراليا بنسبة 81%.

وأوضحت أن ذلك سيقلل الاعتماد التجاري المفرط على دول مثل روسيا أو الصين (80%) ويعزز القدرة التنافسية لصناعة التكنولوجيا النظيفة الأوروبية (80%)، وكانت تدابير الاتحاد الأوروبي التي تهدف إلى تسريع التحول الرقمي مع حماية المستهلكين وزيادة مرونة اقتصاد الاتحاد الأوروبي مهمة من قبل 77% و76% على التوالي من المشاركين.



وعندما تعلق الأمر بالإجراءات المستقبلية، اعتقد 86% أنه يجب ملء تخزين الغاز في الاتحاد الأوروبي لتجنب خطر النقص، ورأى 85% أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يعزز تصنيع التقنيات النظيفة داخل الدول الأعضاء، و79% يرون ضرورة اتخاذ تدابير على مستوى الاتحاد الأوروبي لتقليل استهلاك الطاقة، في حين اعتقد 75% من المشاركين أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يمول مشاريع دفاعية مشتركة لتطوير القدرات والتقنيات الدفاعية الاستراتيجية.. بحسب الاستطلاع.



بالإضافة إلى ذلك، اعتقد أغلبية كبيرة من الأوروبيين أن الأزمة في أوكرانيا تظهر حاجة الاتحاد الأوروبي إلى تأمين الطاقة والأمن الاقتصادي وكان ذلك بنسبة 85%، فضلاً عن زيادة التعاون العسكري بين الدول الأعضاء بنسبة 75% مع الاستمرار في إظهار التضامن مع أوكرانيا 71٪.