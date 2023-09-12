استشارى تغذية: شرب الشاى يجعلك أكثر نشاطاً وحيوية ويحميك من الالتهابات

كتبت أمل علام

يلعب الشاي دوراً مهماً في زيادة التركيز والخروج من حالة الملل والخمول لكل من يتناوله في مختلف الأوقات، فالشاي يحتوي على مادة الكافيين المعروفة بقوتها في زيادة النشاط والحيوية، فضلاً عن بعض المواد والمركبات الأخرى التي تعمل كمضادات للأكسدة والتي تقي وتحد من الإصابة من العديد من الأمراض المختلفة، وتعطي رائحة مميزة وزكية لمن يتناوله.



الشاى يجعلك نشيطا

قالت الدكتورة ريهام صفوت الحبيبي، استشاري التغذية العلاجية وتغذية الرياضيين: "يعتبر الشاي من الأعشاب المفيدة جدا، وهو من أكثر الأعشاب استخداماً في كافة دول العالم، مشيرة إلى أن الكثيرين يتناولون الشاي على مدار اليوم، والبعض منهم يشربه على فترات متباعدة.



لو من عشاقه .. الشاى يحافظ على خلايا الجسم

وأضافت: إن تناول الشاي يسهم في العديد من الفوائد، لأنه يحتوي على الفلافونويد من عائلة البوليفينول، التي تحافظ على صحة خلايا جسم الإنسان بشكل مستمر، وخصوصاً خلايا القلب والشرايين، لافتة إلى أن شرب الشاي يحسن من صحة الدورة الدموية.



الشاى يحميك من الالتهابات

وأوضحت، أن الشاي يحتوي أيضا على مادة الكافيين، والمعروف أن هذه المادة منبهة وتزيد من النشاط والتركيز وتقلل من القلق والتوتر، ولذلك فان تناول الشاي يجعل الشخص أكثر حيوية ونشاطاً خلال اليوم، فضلاً عن أن احتواء الشاي على مادة الكافيين، فهو يحتوي أيضاَ على مادة الثيانين التي تساعد على التركيز.

وأشارت إلى أن الشاي يمكن أن يخفض الوزن بسبب احتوائه على مادة الكاتيكين التي تساعد في خفض الوزن ومنع الالتهابات بالجسم، وتنصح بعدم وضع سكر أو عسل لتحلية الشاي، خصوصاً وأن السكر يتسبب في العديد من الأمراض ويسهم في زيادة الوزن، مضيفة، إن شرب الشاي الأخضر والأحمر يحافظان على الصحة العامة لجسم الإنسان، ويساعدان على الحركة واليقظة والنشاط.