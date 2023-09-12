ازرع شجرة أمام منزلك.. تعرف على شروط الحصول على الأشجار المثمرة مجانا بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

أعلن حى المنتزه أول شرق الإسكندرية، بقيادة اللواء محمد عبد الله سحلول، عن تسليم شتلات الأشجار المثمرة للراغبين فى زراعتها، وذلك من خلال إدارة الحدائق بالحى، وفى إطار العمل على إعادة المظهر الجمالى بنطاق الحى.

وأشار حى المنتزة أول، إلى أن ذلك يأتى تفعيلا لمبادرة رئيس الجمهورية 100 مليون شجرة ، حيث يستقبل الحى المواطنين المقيمين بنطاق حى المنتزة أول والراغبين فى إستلام أشجار مثمرة يتعهدون بزراعتها والاهتمام بها من مشتل حى المنتزة اول بمنطقة السيوف، وذلك بصورة بطاقة الرقم القومى للمواطن، وسيتم التوزيع حتى نفاذ الكمية.

وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن المحافظة تسعى إلى زيادة المسطحات الخضراء بجميع الأحياء، لافتا إلى أن الإدارة العامة للحدائق المركزية بقيادة محمد الحلوانى، قامت منذ بداية تنفيذ المبادرة الرئاسية "زراعة 100 مليون شجرة" بزراعة نحو 200 ألف شجرة مثمرة وغير مثمرة بأحياء الإسكندرية.

ووجه" الشريف" الإدارة العامة للحدائق المركزية برفع كفاءة الميادين وجميع الحدائق العامة وزيادة عدد الأشجار المثمرة وتشجير الطرق الرئيسية ورفع كفاءة الجزر الوسطى على المحاور الرئيسية.