إصابة 7 أشخاص فى حريق داخل مصنع إسفنج بعزبة حلمى بالشرقية

الشرقية: فتحية الديب - نهى عبد النبى

تواصل قوات الحماية المدنية بالشرقية، جهودها للسيطرة على حريق هائل نشب بمصنع إسفنج بعزبة حلمى نطاق مركز الزقازيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، بلاغا من شرطة النجدة بنشوب حريق هائل بمصنع إسفنج بعزبة حلمى نطاق مركز الزقازيق.

وتوجهت سيارات الحماية المدنية ومرفق الإسعاف إلى موقع البلاغ، وأسفر عن إصابة 7 أشخاص، بينهم 2 من رجال الحماية المدنية، وتم نقل 3 أشخاص من المصابين إلى مستشفى القتايات و4 أشخاص تم إسعافهم فى مكان الحريق.

وجار تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة.