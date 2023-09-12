إصابة 5 فى حادث تصادم بين سيارة ومركبتى توك توك بطهطا سوهاج

سوهاج محمود مقبول

شهد الطريق الزراعى أمام محطة بنوين بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص ومركبتى توك توك نتج عن الحادث إصابة 5 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم، وتم نقلهم إلى المستشفى العام لتلقى العلاج اللازم.

ترجع الواقعة عقب ورود إشارة من مستشفى طهطا العام يفيد بوصول مصابين إلى استقبال المستشفى على إثر وقوع حادث تصادم على الطريق الزراعى الغربى أسيوط سوهاج بين سيارة ميكروباص ومركبتى توك توك وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم.

وبالفحص تبين من خلال الإنتقال والمعاينة بوقوع مصادمة على الطريق الزراعى الشرقى بين سيارة ميكروباص ومركبتى توك توك نتج عن المصادمة إصابة ع . أ . ع 50 سنة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وإصابة أ . م . ي 45 سنة بسحجات بالوجه وكدمات بالظهر، وإصابة ل . م . ع . أ 17 سنة بسحجات وكدمات بالعين، وإصابة ج . ج . ع . 24 سنة بإشتباه كسر بالساق اليمنى، وإصابة ت . أ . ع . ع 21 سنة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم تم نقل المصابين إلى المستشفى العام بطهطا لتلقى العلاج اللازم.

تم الدفع بالمعدات إلى مكان الحادث وتم رفع أثار الحادث من على الطريق عقب توقفه جزئيا وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والمصابين وتولت جهة التحقيق المختصة التحقيق في الواقعة.