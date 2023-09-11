مصرع شخص وإصابة 10 آخرين فى حادث تصادم جنوب المنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

لقى شخص مصرعه وأصيب 10 آخرين على إثر تعرضهم ل حادث تصادم بين سيارتين إحداهما ميكروباص والأخرى نصف نقل، تم نقل المصابين إلى مستشفى التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وتم التحفظ على الجثة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن تصادم بين سيارتين بالطريق الزراعي القاهرة أسوان المار بنطاق محافظة المنيا وتحديداً بالقرب من قرية المحرص، وأسفر الحادث عن جثة ومصابين.

وانتقلت سيارات الإسعاف وقوة من مباحث مركز شرطة ملوي ورجال الحماية المدنية إلى موقع الحادث تبين وفاة شخص وإصابة 10 آخرين بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج وكسور بأنحاء الجسم.

وتم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وتم إزالة آثار الحادث لتسيير الحركة المرورية أمام السيارات بالطريق الزراعى.