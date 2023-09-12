إصابة 3 أشخاص فى حادث انهيار جزئى لسقف منزل بطما سوهاج

سوهاج محمود مقبول

شهدت قرية الأربعين بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما شمال محافظة سوهاج حدوث سقوط جزئى بسقف منزل مكون من طابق واحد ومشيد بالطول البلوك والسقف من العروق الخشبية والجريد نتج عن الواقعة إصابة 3 من قاطنى المنزل، وتم نقلهم للمستشفى المركزى لتلقى العلاج اللازم والحالة العامة لهم مستقرة.

ترجع الواقعة عقب ورود إشارة من مستشفى طما المركزى يفيد بوصول س . أ . ع 70 سنة مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، وإصابة س . ي . ا 9 سنوات مصاب بكدمات بالقدم اليسرى، وإصابة ب . ب . ع 60 سنة بجرح رضى بالرأس وكدمات بالساق اليسرى تم أجراء الإسعافات اللازمة للمصابين.

تم إخطار الجهات المعنية والإدارة الهندسية لمجلس مدينة طما حيث تم الإنتقال والمعاينة على الطبيعة وتم إخطار إدارة التضامن الإجتماعى لإتخاذ ما يلزم قانونا حيال الواقعة.

يذمر نطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم شرقى محافظة سوهاج، شهد قبل ذلك حدوث إنهيار جزئى بمنزل بناحية قرية أبار الوقف دون حدوث ثمة إصابات حيث تبين إنهيار سقف غرفتين بمنزل مكون من طابق واحد مشيد بالطوب اللبن والطين ومسقوف بالعروق الخشبية مأهول بالسكان.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بحدوث إنهيار جزئى بمنزل مأهول بالسكان على قاطنيه دون حدوث إصابات تم الدفع بالقوات إلى مكان إنهيار المنزل وتم فرض كردون أمنى بالمنطقة.

وبالفحص تبين من المعاينة عقب إنتقال القيادات الأمنية والمحلية ومن خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية بحدوث إنهيار جزئي بمنزل بناحية آبار الوقف دائرة مركز شرطة أخميم دون وقوع إصابات بشرية مصابين.

حيث تبين إنهيار سقف غرفتين بمنزل مكون من طابق واحد مشيد بالطوب اللبن والطين ومسقوف بالعروق الخشبية ملك المدعو إبراهيم ح ف ع 30 سنة موظف ومقيم بذات الناحية مأهول بالسكان لــم ينتج عــن ذلك ثمــة إصابـــات وبسؤال مالك المنزل قرر بمضمون ما سبق وعلل سبب الإنهيار لقدم المنزل.

تم تشكيل لجنة من الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم لفحص المنزل والمنازل المجاورة وإعداد التقرير اللازم وتم إخطار مديرية التضامن الإجتماعى للإنتقال والفحص وعمل اللازم نحو تسكين الأسرة المتضررة من جراء الانهيار وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.