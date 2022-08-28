مصرع طفل إثر سقوط جزئى لسقف منزل فى مركز البلينا جنوب سوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقى طفل في الثالثة من العمر مصرعه بدائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، وذلك إثر سقوط عرق خشبي عليه أثناء نومه، بعد سقوط جزء من سقف منزل مكون من طابقين، ومشيد بالطوب اللبن، ومسقوف بالعروق الخشبية علي مساحة 80 مترا، تم نقل الجثة إلى مستشفى البلينا المركزى تحت تصرف النيابة العامة، والتي صرحت بدفن الجثة.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة البلينا يفيد بسقوط جزء من سقف منزل ووفاة طفل بدائرة المركز، وتم فرض كردون أمنى بالمنطقة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها ضباط وحدة مباحث مركز شرطة البلينا جنوب محافظة سوهاج بسقوط جزء من سقف خشبي بمنزل ببندر البلينا دائرة المركز وتبين سقوط بعض العروق الخشبية بسقف منزل مكون من طابقين ومشيد بالطوب اللبن ومسقوف بالعروق الخشبية علي مساحة 80 متر ملك المدعو محمود خ ا ع 31 سنة عامل ويقيم بذات الناحية يقطنه وأسرته.

نتج عن ذلك وفاة نجل مالك المنزل الطفل حمزه م خ ا 3 سنوات، ويقيم بذات الناحية نتيجة سقوط عرق خشبي عليه أثناء نومه، تم نقل الجثة لمشرحة المستشفي المركزي.

وبسؤال مالك المنزل قرر بمضمون ما تقدم وعلل سبب سقوط السقف لقدمه وتهالكه وتم إخلاء المنزل من قاطنيه وتعيين الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة بالمنطقة وتم إخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا لإتخاذ اللازم وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة " نزيف بالمخ " ولا توجد شبهة جنائية وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك تم تحرير المحضر اللازم وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثة.