إصابة 10 فى انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوى الغربى اتجاه قنا

سوهاج محمود مقبول

شهد الطريق الصحراوى الغربى اتجاه محافظة قنا وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق عقب اختلال عجلة القيادة بيد السائق نتج عن الحادث إصابة 10 أشخاص من مستقلى السيارة وتم الدفع بعدد 8 سيارات إسعاف لمكان الواقعة وتم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعى لتلقى العلاج اللازم.

ترجع الواقعة عقب ورود إشارة من مستشف دى سوهاج الجامعى بوصول 10 أشخاص مصابين بإصابات متفرقة بالجسم على إثر وقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوى الغربى إتجاه محافظة قنا.

وعقب الانتقال والفحص وبعد رفع أثار الحادث من على الطريق عقب توقفه جزئيا تبين أنه أثناء سيار سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوى الغربى إتجاه محافظة قنا اختلت عجلة القيادة بيد السائق ونتج عن الحادث إصابة ر . ك . م 24 سنة بجرح متهتك بالساعد الأيمن، وإصابة أ . ع . م 37 سنة بكسر بالساعد اللأيمن، وإصابة ب . ع . م 20 سنة بسحجات وكدمات بالجسم، وإصابة ع . أ . ع بسحجات وكدمات بالجسم، وإصابة إ . ش . ع 19 سنة بكدمات بالظهر، وإصابة أ. س . م بسحجات وكدمات بالجسم، وإصابة م . ر . م بسحجات وكدمات بالجسم، وإصابة ع ، ع . م 27 سنة بسحجات وكدمات بالجسم، وإصابة ن . ع . ع 49 سنة بجرح بالزراع الأيمن ، وإصابة م . ط . م 40 سنة بإشتباه خلع بالكتف الأيمن.

تم الدفع بـ 8 سيارات إسعاف من سوهاج وقنا وتم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعى لتلقى العلاج اللازم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة تولت جهة التحقيق المختصة شئونها حول الواقعة.