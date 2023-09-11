السجن المشدد 15 سنة لمتهم بقتل شخص بمركز العسيرات فى سوهاج

تعود أحداث القضية الى عام 2022 بدائرة مركز العسيرات عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا بمقتل المجنى عليه أثر إصابته بطلق ناري وإصابة آخر وكشفت التحريات أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخرين فى مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلة المتهم والمجنى عليهما بسبب وجود خلافات بينهما، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها السابق.

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الإثنين بمعاقبة المتهم "ع.ع.ع" بالسجن المشدد 15 سنة لاتهامه بقتل المجنى عليه "ع.م.ا" كما شرع في قتل "م.ا"، بالاشتراك مع آخرين بدائرة مركز العسيرات.