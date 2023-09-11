اليوم السابع
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وزير الزراعة: الإعلان عن الأسعار التعاقدية لـ8 محاصيل استراتيجية قبل زراعتها

الإثنين، 11 سبتمبر 2023 09:32 ص
وزير الزراعة: الإعلان عن الأسعار التعاقدية لـ8 محاصيل استراتيجية قبل زراعتها السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى
كتبت أسماء نصار

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قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أنه تم التوسع في العديد من الخدمات التي تقدمها الوزارة بشكل مباشر أو غير مباشر للمزارعين، مشيرًا إلى أنه لأول مرة بتفعيل منظومة الزراعات التعاقدية بالإعلان عن الأسعار قبل الزراعة بوقت مناسب لـ 8 محاصيل استراتيجية " القمح وقصب السكر وبنجر السكر وفول الصويا والذرة البيضاء والصفراء وعباد الشمس والقطن" وبأسعار متوافقة أيضاً مع أسعار السوق مع وضع أسعار ضمان ويجرى حالياً التوسع في باقي المحاصيل.
 
أضاف القصير أنه تم تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية لمحاصيل فول الصويا والذرة وعباد الشمس والقطن، وتم وضع أسعار الضمان لفول الصويا 18 ألف جنية للطن، وعباد الشمس 15000 ألف جنيه، والذرة الصفراء 9,500 جنيه للطن، والذرة البيضاء 9000 جنيه للطن، والقطن 5500 جنية للقنطار، والقمح 1500 للأردب .
 
‫أضاف أنه سيتم البدء في تطبيق الدورة الزراعية على محصول القمح اعتبارا من  الموسم القادم وكذلك المحاصيل الاستراتيجية لزيادة مساحتها خاصة بعد تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية التي تضمن للمزارعين تسويق المحصول باسعار مجزية تشجعهم على التوسع في زراعة المحاصيل الهامة التي تستهدفها الدولة كأحد اهم محاور الأمن الغذائي.
 
ويعتبر انفاذ الزراعة التعاقدية هو أحد اهم الآليات لكسر حلقات الاحتكار وتصحيح مسار العملية التسويقية وتأمين عائد مجزي للمزارع وتشجيعه على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية بما فيها المحاصيل التصنيعية المرتبطة بالأعلاف والزيوت .
 
وهناك مركز زراعى متخصص، لدية هئية تحكيم مستقلة، ويقوم بالتنسيق بين الاطراف المتعاملة فى مجال انتاج وتسويق المحاصيل الزراعية، بما يحقق التكامل والترابط بين جميع الجهات المتعاقدة فى النشاط الزراعى وسائر عمليات التصنيع الزراعى والانشطة المرتبطة بها".
 
 
 

الزراعة

وزارة الزراعة

الزراعة التعاقدية

القمح



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