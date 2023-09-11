وزارة الداخلية تضبط مخدرات بقيمة 3 ملايين جنيه

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

رصد قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الجهات المعنية نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وترويجها على عملائهم بنطاق محافظات ( مطروح – الدقهلية – أسيوط).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم حيث تم ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة النجيلة .. وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 31,500 كيلو جرام – 4000 قرص مخدر لعقار "التامول" – بندقية آلية وخزينة – بندقية خرطوش – عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة).

وأسفرت الجهود في ضبط (عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة نبروه.. وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 3,600 كيلو جرام – فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار- كمية من مخدر الآيس "الشابو" – كمية من الأقراص المخدرة لعقار "الكبتاجون").

ونجحت الجهود في ضبط (3 عاطلين "لهم معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة الفتح .. وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 3,100 كيلو جرام – كمية من مخدر الآيس "الشابو" – كمية من الأقراص المخدرة لعقار "التامول" – بندقية آلية - خزينة بندقية آلية - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – فارغ طلقة - فرد – فرد خرطوش - دراجة نارية "بدون لوحات" – سلاح أبيض)، وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (3,600,000) جنيه تقريباً.

وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.