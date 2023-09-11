هبوط مؤشرات البورصة بختام جلسة الإثنين بتداولات تتجاوز 3.1 مليار جنيه

كتب هانى الحوتى

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط تداولات تجاوزت 3.1 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 15 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.298 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.53% ليغلق عند مستوى 19278 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.52% ليغلق عند مستوى 23220 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.53% ليغلق عند مستوى 8071 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 3797 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 5584 نقطة.