نيويورك تايمز: بايدن ما زال قريبا من نجله هانتر رغم المخاطر السياسية

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة نيويورك تايمز إن الرئيس الأمريكى جو بايدن يبقى نجله هانتر مقربا منه على الرغم من الخطر السياسى المحيط به فى ظل احتمال توجيه اتهامات فيدرالية لنجل الرئيس فى وقت لاحق هذا الشهر.

وذكرت الصحيفة أنه بايدن كان قد تفاءل باتفاق الإقرار بالذنب الذى توصل إليه محامو نجله مع الإدعاء فى القضية المتعلقة بالتهرب الضريبى وحمل سلاح فى مايو الماضى، وعندما انهار الاتفاق فى يوليو، أصابه الذهول وغرق فى حالة من الحزن والإحباط، بحسب ما قال عدد من المقربين منه الذين رفضوا الكشف عن هويتهم. ومنذ هذا الوقت، أصبحت لهجته فى المحادثات حول هانتر مشوبة بالاستقالة التي لم تكن موجودة من قبل.

والآن، وفى ظل تخطيط وزارة العدل الأمريكية لتوجيه اتهام لبايدن فى تهمة تتعلق بحيازة سلاح خلال أسابيع، يستعد مستشارو البيت الأبيض لمزيد من الهجمات من الجمهوريين واحتمال محاكمة جنائية فى منتصف حملة لانتخابات الرئاسية لعام 2024.

وصور الجمهوريون مشكلات ترامب على أنها دلالة على المحسوبية والفساد وهو ما تنكره إدارة بايدن. لكن لا شك فى أن قضية هانتر تمثل استنزافا من الناحيتين السياسية والعاطفية لوالده، ولهؤلاء الذين يتمنون إعادة انتخابه.

وذهبت الصحيفة إلى القول بأن القصة تعكس الديناميكات المؤلمة للعائلة الأولى، التي شكلتها طموحات كبيرة وخسائر عميقة، إلى جانب شعور الغضب والذنب. وهى قصة لنجلين مختلفين تماما، وإنا كانا كلاهما حظيا بالحب، ولوالد لا يزال قريبا لمن لا يزال منهما على قيد الحياة.

وتقول نيويورك تايمز إنه بايدن يحاول إبقاء نجله قريبا منه. وعندما صحب هانتر والده فى رحلة إلى إيرلندا الربيع الماضى، سافر على متن طائرة الرئاسة ونام فى غرفة والده بالفندق، وعندما يطير إلى واشنطن من منزله فى ماليبو، يمكث فى البيت الأبيض، وفى بعض الأحيان يظل لأسابيع. وعندما يكون على الساحل الغربى، يهاتفه والده كل يوم تقريبا، وأحيانا أكثر من مرة.

ووفقا للمقربين من الابن والوالد، فإن هانتر يتشارك مع والده الميل نحو التفاعل مع الأشخاص الذين يحبهم.