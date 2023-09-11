موعد المرحلتين الثانية والثالثة لمبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية

كتب وليد عبد السلام

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أنه سيتم انطلاق المرحة الثانية من مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية فى 11 محافظة آخر العام الجارى، فيما تبدأ المرحلة الثالثة والأخيرة بحلول الربع الأول من عام 2024.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أنه تم تشغيل مبادرة الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، بدأ فى 11 يونيو الماضى بـ9 محافظات كمرحلة أولى وهى (الإسكندرية – القليوبية – البحيرة – دمياط- جنوب سيناء- مرسى مطروح – الفيوم – أسيوط – بورسعيد).

وأضاف أن المبادرة فى مرحلتها الأولى قدمت خدماتها حتى الآن لـ مليون و900 ألف مستفيد، قاموا بملء الاستبيان المبدئى والذى يحدد الأورام المستهدفة بالكشف المبكر، مشيرًا إلى تحويل 17,507 مواطن لإجراء أشعة مقطعية للكشف المبكر عن سرطان الرئة، بينما تم تحويل 89,787 آخرين لإجراء اختبار الكشف المبكر عن سرطان القولون، كما تم تحويل 62,576 لإجراء اختبار دلالات أورام البروستاتا، وتحويل 5048 سيدة للكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم.

وأكد أن مصر تشهد تحولًا إيجابيا فى مستوى التطور التشخيصى للأورام السرطانية، والمتماشى مع الاتجاه العالمى للطب الشخصى، مشيرًا إلى أن المبادرة تساعد على الاكتشاف المبكر للأورام السرطانية فى مراحل مبكرة لفئة مستهدفة تصل إلى 30 مليون مواطن، من كافة المراحل العمرية، وذلك لتعزيز الخطة الوطنية لمكافحة الأورام.