ممثل الشئون الخارجية بالاتحاد الأوروبى يرحب بعضوية أفريقيا فى قمة العشرين

كتبت: هناء أبو العز

أعرب الممثل الأعلى للشئون الخارجية بالاتحاد الأوروبى جوزيب بوريل ، عن ترحيبه بانضمام الاتحاد الأفريقي كعضو دائم في مجموعة العشرين.

وأوضح بوريل في بيان له، إن مجموعة العشرين هي المنتدى الرئيسي لمعالجة تحديات اليوم العالمية، وستعمل عضوية الاتحاد الأفريقي على زيادة تمثيل أفريقيا في المحافل المتعددة الأطراف وتوفير منصة إضافية لمناقشة التحديات المشتركة والمساهمة في إيجاد حلول عالمية.

وأيد الاتحاد الأوروبي بقوة انضمام الاتحاد الأفريقي، حيث ستضيف العضوية إلى مجموعة العشرين صوت السكان الأفارقة وحصتهم في الاقتصاد العالمي وستواصل تعزيز تطلعات الشباب الأفريقي على وجه الخصوص على الساحة العالمية.

ويؤكد الاتحاد الأوروبي مجدداَ التزامه القوي بتطوير نظام متعدد الأطراف أكثر شمولا، قائلًا في بيانه:نحن نتطلع إلى العمل سوياً والمساهمة في نظام دولي يعمل بشكل أفضل وأكثر استجابة وأكثر شمولاً.