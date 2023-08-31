قال منسق السياسات الخارجية بالاتحاد الأوروبى جوزيب بوريل اليوم الخميس، إنه لا توجد خطط لإجلاء مواطنى الاتحاد الأوروبى من الجابون فى الوقت الحالى.
وأضاف بوريل -في تصريحات نقلتها قناة "فرنسا 24" الإخبارية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية- أن الانقلاب في الدولة الإفريقية جاء عقب انتخابات كانت تشوبها مخالفات، إلا أنه لم يشر إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.
وكان عسكريون في الجابون قد أعلنوا أمس الأربعاء إغلاق حدود البلاد لحين إشعار آخر وحل مؤسسات الدولة وذلك عقب الإعلان عن فوز الرئيس "علي بونجو" بفترة ثالثة في الانتخابات الرئاسية.
من جهتها طالبت كوريا الجنوبية مواطنيها بمغادرة الجابون بسبب مخاوف أمنية في أعقاب التطورات الأخيرة التى حدثت فى البلاد.
وأصدرت وزارة الخارجية الكورية، اليوم الخميس، تحذيرا خاصا لمواطنيها بمغادرة الجابون، وفقا لوكالة الأنباء الكورية "يونهاب"، داعية الكوريين إلى إلغاء أو تأجيل رحلاتهم إلى الغابون ومغادرة البلاد إذا كانوا هناك بالفعل، ما لم تكن هناك أمور عاجلة.
وأضافت الوزارة أنها ستواصل مراقبة الوضع في الجابون عن كثب، وستدرس اتخاذ إجراءات إضافية بشأن تحذير السفر إذا لزم الأمر.
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