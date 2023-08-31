وأضاف بوريل -في تصريحات نقلتها قناة "فرنسا 24" الإخبارية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية- أن الانقلاب في الدولة الإفريقية جاء عقب انتخابات كانت تشوبها مخالفات، إلا أنه لم يشر إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.

وكان عسكريون في الجابون قد أعلنوا أمس الأربعاء إغلاق حدود البلاد لحين إشعار آخر وحل مؤسسات الدولة وذلك عقب الإعلان عن فوز الرئيس "علي بونجو" بفترة ثالثة في الانتخابات الرئاسية.