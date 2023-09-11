مصرع مبيض محارة سقط من أعلى سقالة أثناء عمله بالدقهلية

لقي مبيض محارة مصرعه متأثرًا نتيجة سقوطه من الطابق الثالث، وذلك أثناء عمله في أحد المنازل بمنطقة جمصة البلد، وتم نقل جثمانه لمشرحة مستشفى جمصة المركزي بالدقهلية تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقي مدير أمن الدقهلية ، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، بوررد إشارة لمأمور مركز شرطة جمصة، بإستقبال مستشفي جمصة المواطن حمدي جمعة إسماعيل علي، ويبلغ من العمر 22 عاما، عامل محارة، مقيم بمركز الحامول بكفر الشيخ، في حالة حرجة، ادعاء سقوط من علو وتوفي عقب وصوله.

وتبين أنه في أثناء عمل المتوفى في أحد المنازل بمنطقة جمصة البلد بجوار الكباس، اختل توازنه أثناء وقوفه على سقالة بالطابق الثالث وسقط أرضا، ما أسفر عن حدوث إصابته التي أودت بحياته بعد نقله للمستشفي

تم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى جمصة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات