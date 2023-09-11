مشيرة خطاب: الرئيس السيسي حقق قفزة مهمة في ملف حقوق الإنسان

كتب محمد شعلان

أكدت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الرئيس السيسي حقق قفزة مهمة في ملف حقوق الإنسان، موضحة أنه لأول مرة رئيس الجمهورية يطلق استراتيجية قومية لحقوق الإنسان، ويقر بأن هناك تحديات وضرورة التعامل معها.

وأشارت مشيرة خطاب، خلال لقاء عبر زووم ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، إلى أن الحوار الوطني ولجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بدأت بالحق في عدم التمييز مما يدل على أن القائمين على الحوار فاهمين ويعملون وفق منهجية منضبطة، مؤكدة أن الحوار الوطني يسير في سكة جادة وتناوله الحق في حرية التعبير.

وعن التقرير السنوي لحقوق الإنسان، علقت قائلة: "هذا التقرير السنوي الـ16 وهو منذ انشاءه يصدر تقارير سنوية ويتمتع بالمرتبة "أ" وقدمنا نسخة للرئيس السيسي، ورئيسا مجلسي الشيوخ والنواب، ولجان حقوق الانسان في المجلسين وننتظر كل الجهات تدرس التقرير وتعطي تعليقاتها عليه ونقدم رؤيتنا لحالة حقوق الانسان.

وتابعت: "هناك توجه جديد لحقوق الانسان في مصر، والحكومة تقرأ التقرير وبتعقد جلسة معانا للتعقيب على التقرير لان كلامنا مش كله بيعجب الحكومة ولنا رؤية مختلفة والبرلمان برضو نفس الكلام يقرأ ويعقد جلسات"، مؤكدة أن الجمهورية الجديدة تختلف بتحقيق حقوق الانسان كواقع معاش لكل مواطن دون أي تمييز.