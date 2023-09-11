مسؤول أمنى إيطالى: زيادة تدفقات الهجرة بنسبة 84% فى العام الحالى

فاطمة شوقى

أعلن مفوض حالة طوارئ الهجرة الإيطالي فاليريو فالينتي، اليوم، الاثنين، وصول 115 ألف مهاجر غير شرعي إلى بلاده في عام 2023 بزيادة بنسبة 84% مقارنة بالعام الماضي.

وقال فالينتي - حسبما نقلت وكالة الأنباء الإيطالية (آكي) - إن بلاده انتقلت من مرحلة الإدارة العادية إلى مرحلة الإدارة الاستثنائية، التي دفعت الحكومة إلى إعلان حالة الطوارئ، موضحا أن هذا الخيار يرتبط بنوع التدفقات التي تتركز بشكل كبير في جزيرة لامبيدوزا الصقلية.

وأشار فالينتي إلى أن بلاده أدارت ظاهرة الهجرة غير الشرعية بشكل جيد مع استخدام الوسائل التي ضمنت إدارة أفضل مما كانت عليه في الماضي، خاصة عندما تدخل الصليب الأحمر الإيطالي.

وكانت أعلنت السلطات الإيطالية وصول أكثر من أربعة آلاف مهاجر ولاجئ إلى جزيرة لامبيدوزا الصقلية خلال عطلة نهاية الأسبوع، مضيفة أنه يتم حاليا تسريع نقل الوافدين الجدد من الجزيرة إلى بورتو إمبيدوكلى فى البر الرئيسى لصقلية.

وأوضحت الوكالة أن هناك 3843 مهاجراً ولاجئاً، من بينهم 181 قاصراً دون ذويهم، وصلوا لمنطقة لامبيدوزا بعد ظهر أمس الأحد، فيما تم نقل 568 شخصاً من الجزيرة بواسطة عبّارة ركاب إلى بورتو إمبيدوكلي في وقت سابق من اليوم.

ومن المتوقع أن يتم نقل مجموعتين تضم كل منهما 70 شخصًا بطائرة عسكرية إلى براتيكا دي ماري بالقرب من روما وبيزا في توسكانا، وهناك أيضًا خطط لنقل مجموعة مكونة من حوالي 250 شخصًا إلى بورتو إمبيدوكلي بالعبّارة.

كما كان هناك ما يقرب من 4300 شخص أمس في مركز الاستقبال المؤقت في كونترادا إمبرياكولا بعد وصول أعداد قياسية يومي الجمعة والسبت.

وفي الوقت نفسه، تدخلت دورية تابعة للشرطة لإنقاذ مجموعة من 44 شخصًا من جزيرة لامبيوني غرب لامبيدوزا.

وكانت الداخلية الإيطالية قد أعلنت مؤخرا أن أكثر من 107 آلاف شخص وصلوا عن طريق البحر حتى الآن هذا العام إلى لامبيدوزا، مقارنة بنحو 45 ألفا في الفترة نفسها من العام الماضي.