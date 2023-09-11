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محافظ شمال سيناء :الدولة تسعى لضبط منظومة البناء والقضاء على البناء العشوائى

الإثنين، 11 سبتمبر 2023 12:20 م
محافظ شمال سيناء :الدولة تسعى لضبط منظومة البناء والقضاء على البناء العشوائى جانب من الاجتماع
شمال سيناء ـ محمد حسين

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أكد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أن الدولة تسعي من أجل الوصول إلى أفضل السبل الممكنة لضبط منظومة البناء والقضاء على البناء العشوائي بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.
 
وأشار المحافظ خلال الاجتماع المنعقد برئاسته، وبحضور اللواء كمال أبو الفتوح والعميد حمدي ربيع، من مكتب إدارة التراخيص والتفتيش والمتابعة، ورؤساء مجالس المدن ومديري الإدارات الهندسية ومديري المراكز التكنولوجية، إلى أن الدولة تقوم بجهود كبيرة لضبط منظومة البناء وتجنب العشوائيات.
 
وأشار المحافظ إلي أن إدارة التراخيص والتفتيش والمتابعة في الهيئة الهندسية هي الجهة المنوط بها تنفيذ أعمال المطابقة التراخيص البناء للسماح بتوصيل المرافق خلال اسبوعين من تاريخ استيفاء جميع المستندات المطلوبة.
 
ولفت المحافظ إلى أن المشروعات القومية والمنشآت والمباني الحكومية معفاة من اشتراطات البناء الجديدة والمطابقات، ووجه المحافظ مجالس المدن بعدم إعطاء المواطنين خطابات لتوصيل المرافق، لأن الهيئة الهندسية هي الجهة الوحيدة المنوط بها ذلك بعد مطابقة المبني.
 
وشدد المحافظ علي تقديم الخدمات المتنوعة للمواطنين وتذليل كافة العقبات أمامهم والبعد عن البيروقراطية وتسهيل الإجراءات، مؤكدا على صدور قانون جديد للتصالح خلال الفترة المقبلة.
 
بدورهما أستعرض اللواء كمال أبو الفتوح والعميد حمدي ربيع، من مكتب إدارة التراخيص والتفتيش والمتابعة، المستندات والأوراق المطلوبة لتوصيل المرافق وآلية تنفيذ الإجراءات الخاصة بتطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة بما تشمله من ضوابط محددة لاستصدار تراخيص البناء الي جانب مطابقة طلبات التصالح فى مخالفات البناء للمواطنين الحاصلين على نموذج 10.
 

 


شمال سيناء

المرافق

العشوائيات

تراخيص

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