فرص تمويلية لمشروعات الشباب في شمال سيناء تتراوح بين 5 آلاف إلى 100 ألف جنيه

شمال سيناء - محمد حسين

صرح العميد أسامة الغندور سكرتير عام محافظة شمال سيناء ، أن برنامج مشروعك، التابع لوزارة التنمية المحلية، يعمل على خلق فرص عمل للشباب، من خلال إقامة مشروعات متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة من أجل الحد من البطالة وتوفير فرص عمل للشباب.

أضاف الغندور، أنه تم عقد ندوة في مدينة الشيخ زويد، بحضور لجنة من وزارة التنمية المحلية لعرض الفرص التمويلية لمشروعك وصندوق التنمية المحلية بالوزارة بهدف تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، بجانب التوعية بفرص تمويل المشروعات التي تقدمها وزارة التنمية المحلية تيسيرا على الشباب والمنتفعين من صندوق التنمية المحلية للحد من البطالة، مساعدة الشباب لعمل مشاريع خاصه بهم ، كذلك للمرأة المعيلة لعمل مشروع منزلي وذلك بتوجيهات من اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء بضرورة الاهتمام بالمشروعات وتسهيل إجراءات تمويلها.

واشار محمد المالح مدير ادارة تنمية القرية بمجلس مدينة الشيخ زويد ان تمويل القروض المتاحة ضمن برنامج مشروعك هي، مشروعات متناهية الصغير عبارة عن تربية الاغنام والمفروشات وخلافه وتبدا من 5000 إلى 20000 جنيه بدون فوائد، وأول قسط يتم سداده بعد ثلاثة شهور.

أضاف المالح، أن المشروعات الصغيرة التي يمولها البرنامج هي الملابس الجاهزة والسوبر ماركت والمحل التجاري وتبدأ من 15000ج الى 50000ج واكدت هبه ابوشادى مدير إدارة مشروعك بالمجلس، بانه يمكن الحصول على قروض ميسرة عن طريق ادارة مشروعك بالمجلس، وهي قرض حتي 30000جنيه، وقرض حتي 100000جنيه، بعد استيفاء المستندات المطلوبة. وقالت ريم على يعقوب، رئيس وحدة السكان بالمحافظة، ان مشاركة وحدة السكان الفرعية في الندوات تأتي فى اطار خطة العمل لحل القضية السكانية من خلال رصد وتحليل المشكلات المجتمعية ، بجانب وضع آليات وتدخلات مختلفة لحلها.

وأوضح خالد عبد الحليم المنسق الإعلامي لوحدة السكان الرئيسية بالمحافظة ان الندوة عقدت بالقاعة الرئيسة لمجلس مدينة الشيخ زويد بمشاركة اعضاء وحدة السكان الفرعية بمدينة الشيخ زويد اسماء سلامه مدير الوحدة، أيمن سليمان ، امانى شداد ، ناصر سلامة ، تحت اشراف سعيدة عرادة رئيس المجلس ، صالح الهولى سكرتير عام المجلس، لجنة من وزارة التنمية المحلية ، مازن الجمل أدارة مشروعك بوزارة التنمية المحلية، أحمد سعيد أدارة صندوق التنمية المحلية بالوزارة ، جميلة محمد وزارة التنمية، سلوي سمير من صندوق التنمية المحلية بالوزارة بالاضافة الى اسامة الشريف مدير إدارة الإنتاج، ياسر الدرز مدير الشؤن الاقتصادية، علاء وحلاوة إدارة الإنتاج بديوان عام المحافظة ، سوسن حجاب مدير جمعية حقوق المرأة السيناوية.