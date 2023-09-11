محافظ المنيا يوجه رؤساء المدن بتكثيف المرور والمتابعة الميدانية على المجالس القروية

المنيا - حسن عبد الغفار

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء المدن بتكثيف المرور والمتابعة الميدانية على المجالس القروية، والتواجد الدائم بالشارع والتواصل مع المواطنين والتعرف على احتياجاتهم على الطبيعة، ومتابعة نسب تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها وتذليل كل العقبات أمام الشركات المنفذة لسرعة الإنتهاء منها طبقا للجدول الزمني المحدد وتقديم أفضل الخدمات، مع ضرورة الاهتمام بشكاوى المواطنين، وفحص متطلبات القرى، وخاصة ما يتعلق منها بالاحتياجات اليومية المستمرة، وإزالة أسبابها، والعمل على تحقيق أفضل استجابات ممكنة، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال العاملين غير الملتزمين، وذلك لضبط منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء.

وفي هذا السياق، تفقد الدكتور سعيد محمد، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط، سير العمل بمجلس قروي العزيمة، حيث تابع سير العمل بالوحدة الصحية بقرية " الاعتزاز" للتأكد من مدى انتظام سير العمل والاطمئنان على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية داخل الوحدة والتزام العاملين بمواعيد الحضور والانصراف وكذلك نوبتجيات العمل، وذلك في إطار تحقيق الانضباط داخل المنشآت الصحية والارتقاء بمستوى الخدمة الطبية والعلاجية المقدمة.

ومن جانب آخر، تواصل الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، تكثيف الحملات التفتيشية، والمرور الميداني للارتقاء بالحالة العامة بالشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية ومنع المخالفات وإزالة جميع أشكال التعديات، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.



وفى هذا السياق، تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، من إيقاف أعمال تحويل شقتين (الغربية والقبلية) من سكنى إلى تجارى بدون ترخيص بعمارة رقم 187 بشارع مديرية التربية والتعليم، ناصية شارع السلام، بحي شمال المدينة، وذلك خلال حملاتها المستمرة داخل دائرة المركز بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية، وتم تحرير محضر بالواقعة وتحويل الأمر للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.



وأكد رئيس المركز، أن الوحدة المحلية مستمرة في تنظيم حملات تفتيشية لمتابعة الحالة العامة داخل الأحياء والشوارع الرئيسية والفرعية على مستوى المدينة لإحكام الرقابة وتحقيق الانضباط داخل الشارع المنياوى.