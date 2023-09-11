رفع نواتج التطهير ومخلفات التبطين على ترعة أبو عيسى بمركز مطاى بالمنيا



وفي هذا السياق، أكد هشام فايز رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي، أنه يجري رفع مخلفات نواتج التبطين والتطهير من علي ترعة أبوعيسي بالطريق الرابط بين مطاي بني مزار، وذلك باستخدام معدات الوحدة المحلية، وكذلك رفع مخلفات التبطين والحشائش والأتربة ونواتج تطهير الترعة من على جانب الطريق لتحسين المظهر الجمالي للطريق وتوسعته أمام المارة والسيارات، مشيراً إلي استمرار الأعمال علي ترعة الكوادي وعزبة الجلاء وبني عمار ونزلة أسعد، بطول الطريق حتى الانتهاء من رفع كافة نواتج التطهير والمخلفات على جانبي الطريق.

شدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، على رؤساء الوحدات المحلية بالاهتمام بمنظومة النظافة ورفع تراكمات القمامة والمخلفات أولاً بأول، مع تكثيف المتابعات الدائمة والميدانية لكل الأحياء والمراكز والمدن لرفع مستوى النظافة بالشوارع الرئيسية والفرعية، وكذلك رفع مخلفات أعمال التبطين ونواتج تطهير الترع والمجاري المائية، التي يجري تنفيذها بالتنسيق مع الإدارة المركزية للموارد المائية والري، وذلك في إطار الحفاظ على البيئة والمظهر الحضاري، والارتقاء بقطاع النظافة لتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.