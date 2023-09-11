محافظ القليوبية: اختيار 55 مشروعا مكتمل المواصفات ضمن مبادرة المشروعات الخضراء

القليوبية إبراهيم سالم

استقبل عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، وفد اللجنة التنفيذية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية فى مرحلتها الثانية، يحيي أبو بكر وإيهاب مصطفى، من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وخالد حسين سليمان حجازي من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس محمد رضا ومحمد صلاح من وزارة البيئة، ووائل ماجد والدكتور كريم بهي من المجلس القومي للمرأة، وجاء الاجتماع بحضور اللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام للمحافظة، والمهندسة رضا الدسوقي مدير نظم المعلومات والتحول الرقمي، والمهندسة منال زين العابدين مدير التخطيط العمراني، والدكتور محمد عبد الله مدير المخلفات الصلبة.

وأوضحت المحافظة، في بيان لها، أنه جاء الاجتماع لاختيار المشروعات بالفئات الستة والتي تشمل "المشروعات الكبيرة، المشروعات المتوسطة، المشروعات الصغيرة خاصة المرتبطة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، مشروعات الشركات الناشئة، المشروعات المتعلقة بالمبادرات المجتمعية غير الهادفة للربح، وأيضًا المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة"، والتي تم تقديمها عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة خلال الفترة من أول مايو حتى بداية سبتمبر الجاري، وتم الاختيار بشكل مبدئي للمشروعات التي يتوافر بها المكونين الأخضر والذكي، واستبعاد المشروعات التي لم يتوفر فيها هذين المكونين، تمهيدا لعقد اختيار خاص بكل فئة على حده، لعرضها على اللجنة العليا للمبادرة.

وشَهِدَ الاجتماع عرض عدداً من نماذج المشروعات المتقدمة من المُشاركين في المبادرة ومدى استيفائهم لآليات ونقاط التقييم التي يجب أن تؤخذ بالاعتبار، مع توضيح الهدف والمُستهدف من كل مشروع إلى جانب التركيز على أثر تنفيذ تلك المشروعات على المجتمع.

وتابع "المحافظ" أداء عمل اللجنة التنفيذية في اختيار وتقييم المشروعات والوقوف على آليات ومعايير التقييم وتذليل العقبات بما يُحقق الأهداف المرجوة من المبادرة، كونها أحد المبادرات الوطنية التي تهدُف إلى توطين أهداف التنمية المستدامة وتعزيز العمل المناخي ودعم المشروعات الخضراء.

جدير بالذكر أنه بلغ إجمالي عدد المشروعات المُتقدمة من المحافظة 233 مشروعاً متنوعاً، وتم اختيار 55 مشروعاً مُكتملاً للمواصفات، وسيتم اختيار 3 مشروعات للتصفية النهائية من كل فئة بفئاتها الستة وهي (المشروعات الكبيرة - المشروعات المتوسطة - المشروعات المحلية الصغيرة «حياة كريمة» - المشروعات المُقدمة من الشركات الناشئة - المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح - المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة).