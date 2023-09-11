محافظ القليوبية يتابع أعمال تنفيذ المرحلة "ج" من ممشى أهل مصر ببنها

القليوبية إبراهيم سالم

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، أعمال المرحلة (ج) من ممشي أهل مصر بمدينة بنها، بداية من أمام مجلس مدينة بنها انتهاءً بنادى الشرطة بطول 450م بتكلفة إجمالية 30 مليون جنيه، ويشرف على الأعمال الجهاز التنفيذي لإحياء القاهرة الإسلامية والفاطمية، حيث تم عمل الحوائط الخرسانية، كما تم إنشاء السلم المؤدي لمعدية بطا، وموجها بدفع الأعمال للانتهاء من هذا القطاع والبدء في أعمال صب الأرضيات وبلاط الانترلوك والتشجير.

ووجه المحافظ، بسرعة البدء في تجهيز المرحلة (د) والتي تمتد من نادي الشرطة حتى محطة المياه بطول 550م، وإزالة أي معوقات والتنسيق مع جهاز القاهرة الفاطمية بالبدء في اتخاذ الإجراءات والرسومات الهندسية اللازمة، حتى يتم البدء فورا فى أعمال التنفيذ للانتهاء من المشروع بالكامل

وشدد المحافظ، علي ضرورة استغلال أقصى ما يمكن من مساحات لإقامة مشروعات عربات طعام ومشروبات للشباب للمساهمة في خلق فرص عمل للشباب وإيجاد موارد للمحافظة في ذات الوقت.





