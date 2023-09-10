تدريب عملى مشترك لمجابهة الأزمات والكوارث بأسوان.. اعرف التفاصيل

عقدت محافظة أسوان -فى إطار استعداداتها المبكرة للتعامل السريع مع أى تداعيات أو أحداث طارئة وسبل المواجهة - اجتماعا تنسيقيا لخطة التدريب العملى المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث.

وكلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام برئاسة الاجتماع، ورؤساء الوحدات المحلية، علاوة على مديرى الإدارات والمديريات الخدمية، وعدد من مسئولى الهيئات والشركات.

ومن جانبها أشارت المهندسة فاطمة إبراهيم إلى أنه توجد توجيهات مباشرة، من محافظ أسوان للتشديد على أهمية التدريبات العملية لإدارة ومواجهة الأزمات والكوارث من أجل إتاحة الفرصة للتقييم الدقيق للإمكانيات المتاحة وبيان نقاط القوة والضعف ومدى جاهزية الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية فى التعامل مع المواقف الطارئة، بالإضافة إلى صقل الخبرات والمهارات للتعامل الفعال مع هذه الطوارئ بالشكل المطلوب.

ولفتت إلى، أنه جارى التنسيق بين الجهات المنفذة لتوحيد الشكل العام لنموذج العرض التقديمى، وكذا الإجراءات المطلوبة من كل جهة لضمان تقديم كافة التسهيلات والدعم اللازم لتحقيق الهدف من التدريب والوصول إلى أنسب الأساليب والطرق للتعامل الفعال مع الكوارث والأزمات الطارئة لمجابهة المخاطر المحتملة وإدارتها بشكل سليم وممنهج.

من ناحية أخرى، ضمن فعاليات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "مهنتك مستقبلك"، وفى إطار تكليفات وزير العمل حسن شحاتة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان لتمكين المرأة اقتصادياً وتعزيز حصولها على فرص عمل لائقة لاقتحام سوق العمل تفقد فوزى صابر مدير مديرية العمل بأسوان وحدة التدريب المتنقلة بمدرسة كامل يعقوب بنصر النوبة للوقوف على سير العملية التدريبية والتى بدأت منذ الأسبوع الماضى، وتستمر حتى بداية شهر أكتوبر القادم باعتبار أول دفعة للمتدربات على مهنة التفصيل والخياطة بإجمالى 10 متدربات كمرحلة أولى يليها التدريب على الكهرباء والسباكة الصحية، مقدماً شكره للمتدربات على إتقانهن ومهارتهن الفائقة فى التفاعل السريع مع المادة التدريبية المقدمة، والتى ظهرت خلال أسبوع واحد وقيامهم بنتفيذ بعض المنتجات للأطفال، فيما أعربت المتدربات عن سعادتهم وشكرهم للرئيس عبدالفتاح السيسى للاهتمام بهم، وتخصيص الوحدة المتنقلة لتقديم الخدمات التدريبية لهم فى مكان إقامتهم، مقدمين شكرهم لوزير العمل حسن شحاته، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان على إتاحة مثل هذه التدريبات المجانية، كما أكدوا على استعدادهم لبذل أكبر جهد ممكن لتعظيم الاستفادة من هذه التدريبات الهادفة، مناشدين بأن يكون لهم مركز تدريب ثابت بمركز نصر النوبة للاستفادة من كافة التدريبات التى تقدمها مديرية العمل بأسوان.