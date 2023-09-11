متحف تل بسطا بالزقازيق يُنظم فعالية ثقافية وفنية

نظم متحف تل بسطا بالزقازيق ، فعالية ثقافية وفنية عن المعبوده باستت وبداية ظهورها واشكالها، وعن تخطيط المعبد وبدايات الإنشاء والملوك الذين ساهموا في تطوير معبد تل بسطا على مر العصور وذلك بالتعاون مع إدارة الوعي الأثري بمنطقة آثارالشرقية.

ومن جانبه أكد إبراهيم على حمدي مدير متحف تل بسطا بالزقازيق، أن فاعلية "المعبد الكبير للإلهة باستت" تضمنت محاضرة نظرية لرواد المتحف من الطلاب المتخصصين بمجالات الآثار والتاريخ والحضارة بكليات الآثار، ثم أعقبها التجول لمشاهدة بقايا المعبد الكبير لباستت، وتم عرض إعادة تخيل لشكل المعبد على الطبيعة أثناء العصر المتأخر،منذ فترة الأسرة الثانية والعشرين، وحتى الأسرة الثلاثين وكذلك تم الإشارة إلى أن المعبد موجود، منذ عصر الدولة القديمة وحتى عصر الإمبراطور دقلديانوس في القرن الرابع الميلادي.

وعلى هامش الفاعلية نظم القسم التعليمي بمتحف تل بسطا، بالتعاون مع قسم الأشغال الخشبية بكلية التربية النوعية ورشة عمل بعنوان (توظيف التفريغ لإنتاج مشروعات صغيرة)، قام المشاركون فيها برسم شعار الثورة العرابية والشعار الخاص بمحافظة الشرقية في الأعمال الخشبية المفرغة.