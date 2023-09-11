مبادرة "بلدى أمانة" تنفذ 4000 زيارة منزلية داخل القرى والنجوع بأسوان

أسوان- صلاح المسن

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بمواصلة التنسيق والتعاون لتوفير أوجه الدعم اللازمة لإنجاح فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب "بلدى أمانة".

وأشار محافظ أسوان، فى تصريحات صحفية، إلى دور ذلك فى التوسع ونشر التوعية المجتمعية وتعزيز محاور التمكين الاقتصادى والاجتماعى والثقافى لدى الأهالى فى إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى داخل مختلف القرى والنجوع وخاصة المستهدفة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

ومن جانبها أكدت الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان، بأنه تحت رعاية محافظ أسوان تم استمرار تنفيذ 4 آلاف و250 زيارة منزلية داخل 26 من القرى والنجوع بمركزى إدفو وكوم أمبو استهدفت توعية عدد 24 ألفا و763 من السيدات والرجال والأطفال وذلك ضمن فعاليات حملة "بلدى أمانة"، موضحة بأن الحملة تهدف إلى تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبرى فى تحقيق التنمية المنشودة، بجانب التوعية بالتحديات التى يواجهها المجتمع.

كما أشارت الدكتورة هدى مصطفى إلى أن حملة "بلدى أمانة" تشهد مشاركة متميزة من رائدات المجلس وميسرات مجموعات الادخار والإقراض الرقمى ومجموعة من الشباب المتطوعين، علاوة على مشاركة القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة والواعظات والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام.

من ناحية أخرى وفى إطار استعدادات محافظة أسوان المبكرة للتعامل السريع مع أى تداعيات أو أحداث طارئة وسبل المواجهة والاستفادة من الدروس السابقة، تم عقد اجتماع تنسيقى لخطة التدريب العملى المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث.

حيث كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام برئاسة الاجتماع، ورؤساء الوحدات المحلية، علاوة على مديرى الإدارات والمديريات الخدمية، وعدد من مسئولى الهيئات والشركات.

ومن جانبها أشارت المهندسة فاطمة إبراهيم بأنه توجد توجيهات مباشرة، من محافظ أسوان للتشديد على أهمية التدريبات العملية لإدارة ومواجهة الأزمات والكوارث من أجل إتاحة الفرصة للتقييم الدقيق للإمكانيات المتاحة وبيان نقاط القوة والضعف ومدى جاهزية الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية فى التعامل مع المواقف الطارئة، بالإضافة إلى صقل الخبرات والمهارات للتعامل الفعال مع هذه الطوارئ بالشكل المطلوب.

ولفتت إلى، أنه جارى التنسيق بين الجهات المنفذة لتوحيد الشكل العام لنموذج العرض التقديمى، وكذا الإجراءات المطلوبة من كل جهة لضمان تقديم كافة التسهيلات والدعم اللازم لتحقيق الهدف من التدريب والوصول إلى أنسب الأساليب والطرق للتعامل الفعال مع الكوارث والأزمات الطارئة لمجابهة المخاطر المحتملة وإدارتها بشكل سليم وممنهج.

من جهة أخرى، ضمن فعاليات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "مهنتك مستقبلك"، وفى إطار تكليفات وزير العمل حسن شحاته، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان لتمكين المرأة اقتصادياً وتعزيز حصولها على فرص عمل لائقة لاقتحام سوق العمل تفقد فوزى صابر مدير مديرية العمل بأسوان وحدة التدريب المتنقلة بمدرسة كامل يعقوب بنصر النوبة للوقوف على سير العملية التدريبية والتى بدأت منذ الأسبوع الماضى، وتستمر حتى بداية شهر أكتوبر القادم باعتبار أول دفعة للمتدربات على مهنة التفصيل والخياطة بإجمالى 10 متدربات كمرحلة أولى يليها التدريب على الكهرباء والسباكة الصحية، مقدماً شكره للمتدربات على إتقانهن ومهارتهن الفائقة فى التفاعل السريع مع المادة التدريبية المقدمة، والتى ظهرت خلال أسبوع واحد وقيامهم بتنفيذ بعض المنتجات للأطفال.

فيما أعربت المتدربات عن سعادتهم وشكرهم للرئيس عبدالفتاح السيسى للاهتمام بهم، وتخصيص الوحدة المتنقلة لتقديم الخدمات التدريبية لهم فى مكان إقامتهم، مقدمين شكرهم لوزير العمل حسن شحاته، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان على إتاحة مثل هذه التدريبات المجانية، كما أكدوا على استعدادهم لبذل أكبر جهد ممكن لتعظيم الاستفادة من هذه التدريبات الهادفة، مناشدين بأن يكون لهم مركز تدريب ثابت بمركز نصر النوبة للاستفادة من كافة التدريبات التى تقدمها مديرية العمل بأسوان.