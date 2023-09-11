ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" عن الوزارة تعهدها اليوم الاثنين، في بيان لها - بإجراء مشاورات وثيقة مع الحكومة المغربية وأيضا المجتمع الدولي لمساعدة المغرب على التغلب على الصعوبات، معربة عن خالص التعازي للشعب المغربي في ضحايا الزلزال.

يذكر أن زلزالا بقوة 6.8 درجة على مقياس ريختر، ضرب المناطق القريبة من مدينة مراكش التاريخية بالمغرب في وقت متأخر من يوم الجمعة الماضي، مما أدى إلى وقوع أكثر من ألفي قتيل.