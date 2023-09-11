كل ما تريد معرفته عن وحدات التدريب المتنقلة بوزارة العمل.. إنفوجراف

كتبت آية دعبس

رصد "إنفوجراف" لوزارة العمل اليوم الإثنين، جاهزية "الوزارة" في القريب العاجل، لإطلاق 10 وحدات تدريب مهني متنقلة،على 6 مهن جديدة يحتاجها سوق العمل، لتنضم إلى 27 وحدة تدريبية متنقلة منتشرة في قرى المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " على مستوى الجمهورية،تقوم بالتدريب الأن على 3 مهن، لتستهدف "الوحدات الجديدة ،تدريب شباب جدد من الجنسين وبالمجان، وتجهزهم لسوق العمل، وتقدم لهم حوافز تؤهلهم لإقامة مشروعات صغيرة.

وتعمل الوحدات المتنقلة جنبا إلى جنب مع وحدات ومراكز التدريب الثابتة التابعة للوزارة أيضا ،المتواجدة في جميع المحافظات ،وتقوم بدورها في تخريج دفعات من الخريجين الجدد،ولتنفذ أهداف مبادرة "مهنتك مستقبلك" التي أطلقتها "الوزارة"، طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتنمية مهارات الشباب بحسب احتياجات سوق العمل.

ويوضح الإنفوجراف مواصلة وزير العمل حسن شحاتة زياراته، لهذه الوحدات، واللقاء مع الخريجين منها، وتوجيه المديريات بتكثيف الدورات التدريبية، وتخصيص جزء منها لتدريب ذوي الهمم لدمجهم في سوق العمل تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، وزارة العمل في هذا الإنفوجراف توضح كل التفاصيل بشأن تلك "الوحدات المتنقلة".