اليوم السابع
Ads
الإثنين، 11 سبتمبر 2023 08:39 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

قطار حملة 100 يوم صحة بالأقصر يصل يومه الـ75 لدعم الأهالي بالمجان.. صور

الإثنين، 11 سبتمبر 2023 08:00 ص
قطار حملة 100 يوم صحة بالأقصر يصل يومه الـ75 لدعم الأهالي بالمجان.. صور حملة 100 يوم صحة
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت محافظة الأقصر، وصول قطار حملة 100 يوم صحة بإشراف مديرية الشئون الصحية، ليومه الـ75 لدعم المواطنين بحملات فحص وتقديم علاج مجانى وندوات توعوية وتثقيفية متنوعة، حيث تقوم الفرق الصحية منذ انطلاقها بدعم عدد كبير من القرى والنجوع والوحدات الصحية لدعم صحة المواطنين.

ومن جانبه صرح الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بالأقصر، إنه تم على مدار الأيام الماضية ضمن مبادرة 100 يوم صحة السعي نحو الجانب التوعوي والإرشادي لدى المواطنين عن طريق عمل ندوات تثقيفية لزيادة الوعي والثقافة الصحية لجميع المواطنين، داخل وحدة وحدة البغدادى الصحية بإدارة البياضية، حيث قدمت الفرق الطبية تقديم خدماتها المتنوعة والمكثفة للمواطنين، كما أن المبادرة تطرقت إلى الجانب التوعوي والإرشادي والتثقيفي للمواطنين نحو الخدمات التي تقدمها تلك المبادرة، وأثر تلك الخدمات على كل فرد من أفراد الأسرة، حيث تم عمل ندوة تثقيفية عن حمى الضنك وأعراضها وطرق إنتقالها وكيفية الوقاية منها، وعن مبادرة 100 يوم صحة ووسائل تنظيم الأسرة.

كما استمرت الفرق الطبية المختلفة بمديرية الشؤون الصحية بالأقصر، فى فعالياتها حيث قام فريق من فرق التواصل المجتمعي بعقد ندوة بشركة المياه بالأقصر للتوعية عن سرطان الثدي والفحص الذاتي وأهمية الاكتشاف المبكر، كما نوه الفريق في نهاية الندوة عن حمى الضنك وأعراضها وطرق الوقاية والعلاج، في حين توجه فريق آخر بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة إلى قرية اصفون بإدارة إسنا الصحية، حيث قدم الفريق حملة توعوية عن حمى الضنك، حيث تجتهد الفرق في تقديم خدمات التوعية والإرشاد للمواطنين حول الخدمات الطبية المتنوعة التي تقدمها المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة، كما تطرقت الندوة إلى التعريف بحمى الضنك وأعراضها وكيفية إنتقالها والوقاية منها.

توعية السيدات بالقرى ضمن 100 يوم صحة
توعية السيدات بالقرى ضمن 100 يوم صحة

 

جانب من توعية السيدات بالقرى ضمن 100 يوم صحة
جانب من توعية السيدات بالقرى ضمن 100 يوم صحة

 

جانب من فعاليات 100 يوم صحة بشركة مياه الأقصر
جانب من فعاليات 100 يوم صحة بشركة مياه الأقصر

 

ندوة بشركة المياه بالأقصر للتوعية عن سرطان الثدي
ندوة بشركة المياه بالأقصر للتوعية عن سرطان الثدي

 

ندوة تثقيفية داخل وحدة وحدة البغدادى الصحية بإدارة البياضية
ندوة تثقيفية داخل وحدة وحدة البغدادى الصحية بإدارة البياضية

 


الاقصر

حملة 100 يوم صحة

اخبار اليوم

دعم اهالى الاقصر

اخبار الاقصر

حملة الصحة بالاقصر

اخبار المحافظات



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة