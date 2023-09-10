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إقامة سوقين لمدة أسبوعين لخدمة الأهالى فى قرى العشى والمدامود بالأقصر.. صور

الأحد، 10 سبتمبر 2023 10:33 ص
إقامة سوقين لمدة أسبوعين لخدمة الأهالى فى قرى العشى والمدامود بالأقصر.. صور جانب من السوق
الأقصر – أحمد مرعى

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نجح رجال مركز ومدينة الزينية شمال محافظة الأقصر، بقيادة العقيد أحمد الهوارى رئيس المدينة، فى فتح أسواق جديدة ضمن خطوة للتيسير على الأهالى بتمهيد منطقة لعمل "سويقة أسبوعية" كل خميس، وذلك تنفيذاً للتكليفات الصادرة من المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، إلى رؤساء المراكز والمدن للتيسير علي المواطنين وفتح أسواق جديدة قريبة من تواجدهم.
 
وقال حجازي النحاس نائب رئيس مركز ومدينة الزينية، إنه نجحت مجهودات المدينة فى إقامة سوقين أسبوعين بقريتي العشي والمدامود بحرى للتيسير علي المواطنين سكان المدامود بحري وقبلي وطيبة والمنشاة ومدينة الشمس وقرية العشي والصعايدة، مع تنظيم جيد من الشباب والقيادات الشعبية بتلك القرى، وذلك في إطار توجيهات معالي المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر في التيسير علي المواطنين وفتح أسواق جديدة وتشجيع الشباب، وهى سوق العشي فى يوم الأربعاء، وسوق المدامود فى يوم الخميس، موجهاً كل التحية والتقدير لهؤلاء الشباب ولكل من دعم وشارك وبادر فى تلك الخطوة المميزة.
 
ويضيف حجازى النحاس، لـ"اليوم السابع"، أنه نظراً لبعد الأسواق عن مركز الزينية واضطرار المواطنين للتسوق من أسواق مدينة الأقصر أو من قرى مركز قوص محافظة قنا، وبناءاً على طلب المواطنين قامت رئاسة مركز ومدينة الزينية برفع الإشغالات والتعديات والتمهيد والتوسعة لأحد المناطق الغير مستغلة بقرية المدامود بحرى، بحيث لا تؤثر على حركة المارة بالشوارع وبحيث تكون أمنة ولا تشكل خطراً أو إزعاجاً للمواطنين، وبعد تجهيز الموقع تم تحديد سويقة أسبوعية تحدد لها الخميس من كل أسبوع، لتخدم أهالي المدامود قبلي - المدامود بحرى - مدينة الشمس مركز الزينية - مدينة طيبة - والمنشأة التابعة للأقصر - والقرى القريبة التابعة لمراكز محافظة قنا.
 
وأكد نائب رئيس مركز ومدينة الزينية، لـ"اليوم السابع"، أن تلك الخطوة تفتح فرص جديدة للعمل لأهالى القرى، مما لاقى القبول والترحاب من كل المواطنين، حيث بادر التجار بتخفيض الأسعار بالسوق مساهمة منهم لدعم السوق وشارك الجميع وسط مظاهر الفرح من إمكانية إيجاد عمل للجميع كباراً وصغاراً، وجاري التجهيز من الأسبوع القادم  لإقامة سوق بمدينة الزينية قبلي، موضحاً إنه بعد أن تم إنتخاب منطقة سيتم إعدادها قريبا وسيعقبه أسواق بالقرى المحتاجة وبعد تحديد الأماكن التي تصلح لإقامتها.
أسواق جديدة لخدمة الأهالى فى قرى العشى والمدامود
أسواق جديدة لخدمة الأهالى فى قرى العشى والمدامود

إقامة أسواق جديدة لخدمة الأهالى فى قرى العشى والمدامود
إقامة أسواق جديدة لخدمة الأهالى فى قرى العشى والمدامود

الأهالى فى الأسواق الجديدة بقرى العشى والمدامود
الأهالى فى الأسواق الجديدة بقرى العشى والمدامود

توفير اللحوم فى الأسواق الجديدة بمدينة الزينية
توفير اللحوم فى الأسواق الجديدة بمدينة الزينية

مدينة الزينية تنجح فى إقامة أسواق جديدة لخدمة الأهالى
مدينة الزينية تنجح فى إقامة أسواق جديدة لخدمة الأهالى
 
 
 

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