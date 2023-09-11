طرح حلوى المولد بالمجمعات الاستهلاكية بتخفيضات 25%.. اعرف أسعارها

كتب مدحت وهبة

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية طرح حلوى المولد بالمنافذ التابعة للشركة بمحافظات القاهرة والجيزة، حيث يتم طرح حلوى المولد بتخفيضات تتراوح من 20 إلى 25% مقارنة بأسعار نفس المنتجات في الأسواق الأخرى كما يتم عمل أيضا خصم إضافي في حال شراء كميات كبيرة خاصة للشركات أو المؤسسات.

وتم طرح عبوات مختلفة من حلوى المولد هذا العام بالمنافذ التابعة للشركة وبمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار تبدأ بـ85 جنيها لعلبة الحلوة السادة زنة كيلو جرام، كما سيتم طرح علبة حلوة سادة لوكس زنة 1 كيلو بـ100 جنيه، وعلبة حلوة سادة لوكس زنة 2 كيلو سعر 200 جنيه وعلبة حلوة سادة لوكس 3 كيلو بسعر 350 جنيها "أصناف مميزة"، وعلبة حلوة سادة لوكس زنة 5 كيلو بسعر 600 جنيه " أصناف مميزة، " وعلبة حلوة فاخرة مكسرات زنة 2 كيلو بسعر 300 جنيه وعلبة حلوة فاخرة مكسرات زنة 3 كيلو بسعر 450 جنيه وعلبة حلوة مكسرات فاخرة زنة 5 كيلو بسعر 750 جنيها "مميزة بالأصناف" بجانب طرح المخبوزات وحلويات شرقية وغربية ذات جودة عالية وبأسعار مخفضة.

وكان اللواء على أشرف عبد المجيد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، قد اكد لـ"اليوم السابع " أنه سيتم أيضا خصم 10% للكميات التى لا تقل عن 500 كيلو، وذلك بالنسبة للشركات والمؤسسات التى تتعاقد على كميات كبيرة، لافتا إلى الشركة ستنتج أكثر من 25 طن منتجات حلوى المولد قابلة للزيادة ويتم طرحها بمنافذ الشركة ومنافذ المجمعات الاستهلاكية، وأن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية وجه بطرح المنتجات بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى، كما أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تقدم أوجه الدعم من أجل توفير المنتجات للمواطنين.