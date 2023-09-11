ضبط 30 طن ذرة صفراء مستوردة بدون فواتير أو بيانات بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شنت مديرية التموين بالإسكندرية ، حملات مكبرة، بتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلي اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، لمتابعة الرقابة على تداول وتخزين الحبوب الغذائية.

وأصدر المهندس أحمد إبراهيم مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية بتشديد الرقابة على تداول وتخزين الحبوب الغذائية و كذلك المخابز البلدية.

وقامت إدارة الرقابة بالمديرية برئاسة مؤنس محمد المشرف على الإدارة وعضوية مفتشى الإدارة أحمد حسن وأحمد على بالاشتراك مع قسم صيانة الحبوب بالمديرية برئاسة المهندسة أمانى حلمى و مفتشى القسم الأستاذ محمود الديب ومصطفى محمود أثناء المتابعات اليومية و التى أسفرت عن ضبط 30 طن من الذرة الصفراء المستوردة بدون فواتير دالة على الحيازة أو بيانات دالة على تواريخ الإنتاج أو تواريخ الصلاحية بأحد المخازن فى أحدى قرى منطقة العامرية.

وتم تحرير 3 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، تحرير محضرين عدم نظافة أدوات العجين، تحرير محضر عدم وجود سجل التفتيش بأحد المخابز، 4 محاضر لمخابز بلدية لعدم وجود لوحة بيانات المخبز، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات.