صحة الدقهلية: ختام فعاليات دورة ترصد عدوى المستشفيات

اختتمت إدارة مكافحة العدوى بالدقهلية، الدورة التدريبية على أعمال ترصد عدوى المستشفيات، حيث أقيمت الدورة بين قاعة التدريب بمستشفى الجلدية والجذام وقاعة التدريب بديوان المديرية.

أقيمت الدورة على مدار ثلاثة ايام واستهدفت الدورة التدريبية رؤساء أقسام مكافحة العدوى ومسؤولي ترصد عدوى المستشفيات بالمستشفيات التابعة لمديرية الصحة بالدقهلية

وافتتح الدورة الدكتور مجدي أبو العلا عضو الإدارة العامة لمكافحة العدوى بالوزارة والذي تزامن وجوده بالدقهلية خلال اليومين الأول والثاني للدورة، وأشاد بالجهود المبذولة من إدارة مكافحة العدوى بالدقهلية وشرح بعض المصطلحات الأساسية والهامة في ترصد عدوى المستشفيات.

وأوضح الدكتور هانى حمدى مدير إدارة مكافحة العدوى أن الدورة استهدفت التدريب على تعريفات الحالة لحالات عدوى المستشفيات المدرجة في برنامج الترصد وشرح الحزم الوقائية للحد منها وترشيد استهلاك المضادات الحيوية وكذلك التعامل مع استمارات وسجلات ترصد عدوى المستشفيات واستمارات تقصي استهلاك المضاد الحيوي.

وأضاف حمدى أنه تم شرح الـ AWaRe classification التي تم تعميمها من الوزارة استعدادا لتطبيق العمل بها وأشار إلى أن الهدف من الدورة زيادة المعرفة بمعايير الوقاية والتحكم في العدوى، وذلك في إطار السعي لتحسين جودة الخدمات وتقديم خدمة طبية آمنة وخفض معدلات العدوى وتقليل فترة اقامة المرضى بالمستشفيات وترشيد استهلاك المضادات الحيوية جنبا إلى جنب الحفاظ على البيئة وعلى الصحة العامة.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وبناء على تعليمات الدكتورة سالي محي الدين مدير الإدارة العامة لمكافحة العدوى بالوزارة، وتحت اشراف الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية