شاب أسوانى: حياة كريمة غيرت قرى المحافظة وسنختار الرئيس السيسى لأنه حقق لنا الأمان

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

قال محمد تبارك، شاب من محافظة أسوان، إنه سيختار الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك لنجاحه فى تحقيق "نعمة الأمن والآمان" التى شعر بها المواطنون المصريون خلال السنوات الأخيرة، فى ظل ما يحيط بمصر من أحداث واضطرابات فى دول أخرى مجاورة.

وأضاف الشاب الأسوانى لـ"اليوم السابع"، أن أسوان من المحافظات التى ترتكز على الأمن والأمان، وفى الفترة الأخيرة كانت أسوان محطة أمان للأشقاء السودانيين الفارين من الحرب السودانية دخولا إلى أسوان أولى محطات التقاط الأنفاس لأبناء السودان داخل مصر.

وأشار إلى أن أسوان تعتمد على السياحة ونسبة كبيرة من الشباب تعمل فى هذا القطاع الذى يحتاج إلى الاستقرار لكى يستمر فى انتعاشه وإقبال الأفواج السياحية من شتى أنحاء العالم.

وأوضح محمد تبارك، أن أسوان كانت تحظى باهتمام كبير من رئيس الجمهورية، وأعلنها عاصمة الشباب الأفريقى وعاصمة أفريقيا اقتصاديا وثقافيا، بجانب دخول مراكز وقرى أسوان بالكامل ضمن مبادرة الرئيس "حياة كريمة" وتوجيهات الرئيس بالمشروعات الاستثمارية الأخرى التى تعود بالنفع على أسوان وأهلها.