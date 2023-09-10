الوطنية للانتخابات توقع غدًا بروتوكول تعاون مع التضامن استعدادًا للسباق الرئاسى

كتب إبراهيم قاسم

توقع الهيئة الوطنية للانتخابات ، برئاسة المستشار وليد حمزة غدًا برتوكول تعاون بين الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة التضامن الاجتماعي فى إطار الاستعدادات اللازمة لإجراءات الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وكان المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، سبق وصرح لـ"اليوم السابع" بأن الهيئة بصدد عقد بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي لذوي الهمم وذلك بهدف الحصول على قاعدة بيانات ذوي الهمم حتى يتسنى للهيئة الوطنية توزيعهم على لجان فرعية محددة في الطوابق الأرضية بحيث يسهل عليهم عمليات الدخول والخروج من اللجان.