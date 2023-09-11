وذكر الموقع -وفقا لما نقلته قناة روسيا اليوم الإخبارية، اليوم الاثنين، أن هذه النتيجة جاءت بعد فرز 100% من الأصوات، موضحا أن عدد الأصوات لسوبيانين كانت 2 مليون و 114 ألف و 499 ناخبا، موضحا أن مرشح الحزب الشيوعي ليونيد زيوغانوف، حفيد رئيس الحزب غينادي زيوغانوف- والذى حل في المرتبة الثانية- حصل على 374 ألفا و 265 صوتا (8,11% من مجموع الأصوات).

وأوضح الموقع أن الحاكم الحالي أندريه فوروبيوف احتفظ بمنصبة في انتخابات مقاطعة موسكو بعد حصوله على 83,68% من الأصوات ، أى أكثر من ثلاثة ملايين صوت، مقابل 6,37% من الأصوات للمرشح الشيوعي الذي احتل المرتبة الثانية.



