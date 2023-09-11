دورة تدريبية بكلية علوم ذوى الإعاقة والتأهيل عن التعليم الشامل بجامعة الزقازيق

الشرقية - حمدى عبد العظيم

نظم مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة جامعة الزقازيق دورة تدريبية عن التعليم الشامل للطلاب ذوي الهمم، بحضور الدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون والتعليم والطلاب، والدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والمشرف على الكلية.

تأتى هذه الدورة انطلاقًا من إتاحة المواد التعليمية للطلاب ذوي الهمم، واستكمالاً لخطة التدريبات وورش العمل المتضمنة في بروتوكول التعاون بين هيئة أمديست والجامعات الخمسة عشر الموقعة عليه، بهدف إنشاء مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة إيمان إبراهيم مدير مركز خدمة الطلاب ذوى الإعاقة، والدكتورة رشا مصطفى نائب مدير المركز، والدكتورة دينا محسن نائب مدير برامج المنح بالجامعات الحكومية، نهلة حفني من هيئة الأميديست ومنسق جامعة الزقازيق، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس من مختلف كليات الجامعة.

وخلال كلمته أكد نائب رئيس الجامعة ورئيس المركز على الإستعداد الكامل وجاهزية الجامعة لتفعيل دور المركز وتطبيق كافة أهدافه، وأن الجامعة قد اتخذت بالفعل خطوات عملية مهمة في الاهتمام بالطلاب من ذوي الإعاقات المختلفة ، في نطاق الخدمات الأكاديمية والنفسية والاجتماعية والأنشطة المختلفة المقدمة لهم، لدمج هذه الفئة من « فرسان الإرادة بالجامعة» فى المجتمع.

كما أشار الدكتور عاطف حسين إلى أن إدارة الجامعة برئاسة د.خالد الدرندلى تعمل على توفير الدعم الكامل لمركز خدمة الطلاب ذوى الإعاقة لجعله مركزا مستداما، بما يخدم الطلاب لتحقيق رؤية الجامعة فى تبنيها لفكرة الدمج الكامل.

ومن جانبه عرض الدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والمشرف على كلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل، تجربة جامعة الزقازيق بما تقدمة من خدمات متميزة ومتفردة للطلاب ذوي الهمم من إعفائهم من المصروفات الدراسية، وكامل المصروفات للخدمات المقدمة لهم والتميز في الأنشطة الطلابية التي يشتركون بها محققين مراكز متقدمة، إلى جانب مايقدم من إرشاد أكاديمي ونفسي لهؤلاء الطلاب، وما تقوم به الجامعة أيضا من جهود في الإتاحة والوصول الشامل لكافة المباني والمنشآت الجامعة.

وأشارت الدكتورة دينا محسن نائب مدير برامج المنح الحكومية إلى أن أهداف المركز تتمثل في زيادة أعداد الطلاب المقبولين من ذوي الإعاقات المختلفة علي مستوي الكليات، ومدى ملائمة كل كلية لنوع الإعاقة، وأيضا التوسع في نشر الوعي الكافي للتعامل معها، بالاضافة إلى الاستعداد الكامل من المركز لتقديم الدعم من المدربين والإخصائيين والمهندسين وعمل الورش التدريبية اللازمة لهم.