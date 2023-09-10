جامعة الزقازيق تعقد ندوة تعريفية عن المنح المقدمة من هيئة فولبرايت الأمريكية

الشرقية - حمدى عبد العظيم

استقبل الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق ، والدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، وفد هيئة فولبرايت بمصر برئاسة الدكتورة ماجي نصيف مدير الهيئة بمصر ، والتي تعد من الهيئات المتميزة والمعروف عنها التعاون المثمر مع جامعة الزقازيق في مجالات دولية مختلفة، وذلك بحضور مندوب وزارة التعليم العالي ورامز هاني من الهيئة ، والدكتور أحمد عسكورة مدير مركز المشروعات والابتكار وريادة الأعمال والتصنيف الدولي بالجامعة ، والدكتور فريد سامي مدير وحدة المشروعات.

ونظمت جامعة الزقازيق بالتعاون مع هيئة فولبرايت الأمريكية، بقاعة المؤتمرات بمركز إدارة المشروعات بالجامعة، ندوة تعريفية عن "التقدم لمنح فولبرايت للبحث والدراسة بالولايات المتحدة الأمريكية" تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، حيث تناولت الندوة "التقدم لمنح فولبرايت للبحث والدراسة بالولايات المتحدة الأمريكية" لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلاب الدراسات العليا، لإجراء أبحاثهم فى مرحلتى الماجستير والدكتوراه بالجامعات الأمريكية.

وأكد الدكتور خالد الدرنلي خلال اللقاء على العلاقات الوطيدة التي تربط جامعة الزقازيق بهيئة فولبرايت بمصر، موضحا أن الجامعة تسعى دائما لنشر كافة المنح المقدمة من الهيئة لدعم أعضاء المجتمع الجامعي وتمكينهم في كافة التخصصات.

كما اتفق رئيس جامعة الزقازيق على التركيز في الفترة المقبلة على بعض المجالات ذات الأولوية ومنها الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا المعلومات، والقطاع الصحي، مع تعزيز الاستفادة من نقاط التميز بجامعة الزقازيق ومنها دراسات علوم ذوي الإعاقة،وريادة الأعمال والحاضنات التكنولوجية التي تخصها هيئة فولبرايت بعدد من المنح الداعمة للباحثين في تلك المجالات.

ومن جانبه أكد الدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، على دور المنح المقدمة من هيئة فولبرايت في تعزيز منظومة البحث العلمي من خلال تمكين الباحثين من الحصول على درجات علمية دولية من جامعات أمريكية مرموقة، بالإضافة إلى دور الخبراء الأمريكان الداعمين لبناء قدرات أعضاء المجتمع الجامعي في إطار برنامج الخبراء المتخصصين بهيئة فولبرايت الأمريكية وضرورة تشجيع كافة الباحثين على التقدم للحصول على المنح الممولة من هذا البرنامج، والحاجة إلى تشكيل مجموعات بحثية بينية بين الكليات المختلفة لتقديم مشروعات بحثية مشتركة داعمة للتخصصات الفريدة بجامعة الزقازيق.

وأشاد الدكتور أحمد عسكورة مدير مركز المشروعات والابتكار وريادة الأعمال والتصنيف الدولي ، بدور هيئة فولبرايت بمصر الداعم لكافة الباحثين، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، والإداريين، مؤكدا أن المنح المقدمة من الهيئة تستهدف أغلب قطاعات وفئات المجتمع الجامعي بما تتضمنه من منح للحصول على درجات الماجستير، والدكتوراة ، وإجراء أبحاث ما بعد الدكتوراة ، وحضور فصول متخصصة، وتطوير المهارات القيادية والإدارية، وتعزيز المهارات التدريسية، وذلك إيمانا من الهيئة بدور مؤسسات التعليم الجامعي الداعم للمجتمع.

كما أشادت الدكتورة ماجي نصيف، مدير المكتب الوطني لهيئة فولبرايت الأمريكية، بالدور الرائد والمتميز لجامعة الزقازيق في التعاون مع الهيئة لتعزيز فرص الاستفادة من المنح المختلفة، وكذلك مركز المشروعات لدوره الفعال في نشر كافة المنح المقدمة من الهيئة وتعزيز فرص التقدم لها من خلال تنسيق وتنظيم الندوات التعريفية، وتقديم الدعم الفني لكافة الراغبين في التقدم، مع تذليل كافة العقبات التي تحول دون استكمال متطلبات التقدم للحصول على المنحة.

وأضافت أيضا أن الهيئة تطرح عددا من المنح المختلفة في شتى المجالات، بالإضافة إلى تميزها هذا العام في الإعلان عن ماجستير في الإدارة لتأهيل أعضاء هيئة التدريس لشغل المناصب القيادية، وتحمل الأعباء الإدارية المختلفة.