خطة متكاملة لإصلاح خط إنارة طريق جنابية السكة الحديد بمدينة الزينية بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

يعمل رجال مركز ومدينة الزينية شمال محافظة الأقصر ، فى خطة متكاملة للعمل على إصلاح خطوط الإنارة بالقرى والنجوع، حيث تم العمل على إصلاحات خط إنارة طريق جنابية السكة الحديد الغربى، بجانب المرور على المحولات وأعمدة الكهرباء لدعم الإنارة العامة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين أثناء التحرك على الطرق وخاصة ليلاً.

وفى هذا الصدد يقول حجازى النحاس نائب رئيس مركز ومدينة الزينية، إنه كلف مسئولى الكهرباء ومسؤول البيئة ومسئول العلاقات العامة، على عدد من محولات وأعمدة كشافات الإنارة العامة، للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين أثناء التحرك على الطرق وخاصة ليلاً، حيث تم بدء أعمال توصيل أعمدة إنارة طريق جنابية السكة الحديد الغربية، بجانب المرور على أعمال التوصيلات المخالفة والغير قانونية وتم فصلها، ويتم تحرير محاضر سرقة تيار للمخالفين، كما تم تكليف مسئول من كل قرية للمرور الدورى على الأسلاك والأعمدة والكشافات والتعاون مع المزارعين لمنع سرقتها.

ويضيف نائب رئيس مركز ومدينة الزينية، لـ"اليوم السابع"، إنه يتم مواجهة سرقة الأسلاك والكشافات وتخريب محول، حيث تمت مواجهة تلك المخالفات، والبدء فى أعمال إعادة إنارة جنابية السكة الحديد الغربية بمجهود محترم من مسئولى كهرباء المجلس وسائق سيارة كهرباء المجلس، مناشداً كافة المواطنين بالإبلاغ الفورى من أى محاولة لسرقة الأسلاك أو الكشافات حفاظاً على أمن وسلامة الجميع.

وأوضح حجازى النحاس، إنه شملت خطة إصلاح خطوط الإنارة بالقرى والنجوع، العمل على رفع كفاءة شارع جنابية السكة الحديد من الناحية الغربية، وبدء عمليات تركيب أسلاك وكشافات للأسلاك المسروقة بمعرفة فنى كهرباء المجلس.

فيما صرح العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية، إنه فى إطار تدعيم الوحدات المحلية من الخطة الاستثمارية لمحافظ الأقصر بدعم مركز ومدينة الزينية بمعدات جديدة، بجانب التجهيز لتنفيذ خطط الرصف للمدينة والقرى بمجرد نهو أعمال الصرف الصحى ومحور اللواء سمير فرج، حيث تشمل تلك المعدات لودر مفصلى جديد، وزاحف ( جديد)، وقلاب 12 متر إسكانيا ( جديدة)، وقلاب 8 متر هونداى مجهز بالمكنسة ( جديد)، وسيارة كسح ميتسوبيشى ( جديد)، بالإضافة لسيارة نيسان دبل كابينة من حملة المحافظة لدعم المأموريات واللجان للمركز، وسيتم إعادة توزيع المعدات على الحملات الميكانيكية للمدينة والقرى لتدعيم أعمال النظافة ورفع تكدسات الأتربة ونواتج تطهير الترع.