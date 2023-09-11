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حصاد الوزارت.. التعليم تعلن غدا نتيجة الطلاب المتقدمين للالتحاق بمدارس STEM

الإثنين، 11 سبتمبر 2023 05:00 م
حصاد الوزارت.. التعليم تعلن غدا نتيجة الطلاب المتقدمين للالتحاق بمدارس STEM وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب: محمد الأحمدى

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطًا مكثفًا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم: 
 
التعليم تعلن غدا نتيجة الطلاب المتقدمين للالتحاق بمدارس المتفوقين STEM
 
التعليم العالى: مد المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد يومًا إضافيًا
 
التعليم توجه المدارس بتحصيل الرسوم الدراسية للعام الجديد وإعفاء هذه الفئات
 
النقل: محطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية قادرة على تداول 15 مليون طن بضائع
 

 


حصاد الوزارات

التربيه والتعليم

التعليم العالى

مدارس المتفوقين

وزاره النقل

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