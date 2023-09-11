حصاد الوزارت.. التعليم تعلن غدا نتيجة الطلاب المتقدمين للالتحاق بمدارس STEM

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطًا مكثفًا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
التعليم تعلن غدا نتيجة الطلاب المتقدمين للالتحاق بمدارس المتفوقين STEM
التعليم العالى: مد المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد يومًا إضافيًا
التعليم توجه المدارس بتحصيل الرسوم الدراسية للعام الجديد وإعفاء هذه الفئات
النقل: محطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية قادرة على تداول 15 مليون طن بضائع
وزير التعليم العالى يصدر قرارا بإغلاق كيان وهمى بمحافظة الأقصر
وزارة العمل: 10 وحدات تدريب مهنى على 6 مهن جديدة يحتاجها سوق العمل.. صور
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